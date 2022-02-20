المسلماني يهدي كتابه "الجهاد ضد الجهاد" لوزير الثقافة الموريتاني

قام الكاتب السياسي أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والمستشار السابق لرئيس الجمهورية بإهداء نسخة من الطبعة العاشرة من كتابه "الجهاد ضد الجهاد" إلى وزير الثقافة الموريتاني المختار ولد داهي.



وكان المؤلف في زيارة إلي نواكشوط للمشاركة في فعاليات المؤتمر الأفريقي للسلام برئاسة الشيخ عبد الله بن بيه، وبحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.



يذكر أن كتاب المسلماني "الجهاد ضد الجهاد" والذي تصدر طبعته الحادية عشرة قريباً، يضم أربعين فصلاً، وتستعرض الفصول خريطة الإسلام السياسي في العالم، ومسارات التطرف تاريخيًا وجغرافيًا، وآفاق نبذ العنف والخروج من دائرة الدم.