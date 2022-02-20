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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخصين بتهمة تخريب كورنيش النيل في القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

تمكنت الأجهزة التنفيذية في القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن من ضبط شخصين بتهمة تنفيذ أعمال تخريب وتكسير في مقاعد كورنيش النيل بمدينة كفر شكر أمام ديوان عام مجلس المدينة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من القيادات التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بتعرض كورنيش النيل لأعمال تخريب وتكسير في المقاعد المخصصة لجلوس المواطنين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر شكر إلى ديوان مجلس المدينة وجرى إجراء التحريات اللازمة وتفريغ عدد من الكاميرات المحيطة بالمنطقة التي شهدت أعمال تكسير وتخريب في مقاعد جلوس المواطنين على كورنيش النيل الذي جرى إنشاؤه حديثا بالجهود الذاتية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى التعرف على شخصين رصدتهما كاميرات المراقبة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

القليوبية تخريب الكرنيش كفر شكر أمن القليوبية النيابة العامة

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