أخبار السيارات.. سباق تسارع بين سيارة شمسية وتيسلا موديل 3 وأودي تطرح A6 S-Line

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها..
مواصفات وأسعار بروتون ساجا في مصر .. تعرف عليها
تعتبر شركة بروتون الماليزية لصناعة السيارات ، واحدة من أكثر العلامات التجارية بالسوق المصرى ، فى طرح سيارات اقتصادية وعملية ، والتى اشتهرت بذلك به منذ زمن .
رسميا .. إلغاء مرسيدس A-Class في جميع الأسواق العالمية بعد نهاية الجيل الحالي
أعلنت منذ ايام شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات فى أمريكا رسمياً عن إلغاء موديل A-Class في السوق الأمريكي ، لتنهى بذلك مسيرة واحدة من اعظم طرازات الشركة فى السوق الامريكى .
المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً بالسعودية
اعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، عن تاكيدها على أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً، إذ يعد شرطا إلزاميا لتجديد استمارة المركبة.
بالطاقة النظيفة .. سباق تسارع بين سيارة شمسية عالية الأداء وتيسلا موديل 3
تتسابق جميع الشركات فى عالم السيارات الان ، للعمل على تطوير طرزاتها الكهربائية ، والعاملة بالطاقة النظيفة ، لمعرفتهم انها ستكون المستقبل القادم بكل تاكيد ، بل تعمل بعض الشركات على انتاج سيارات خارقة وعالية الاداء لتنافس مثيلتها .
رسميا .. أودي تطرح سيارتها الجديدة A6 S-Line لعام 2022 فى مصر
اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أودى ، داخل السوق المصرى للسيارات ، عن طرح الطراز الجديد A6 S-Line الجديد موديل ٢٠٢٢ الذي يتضمّن العديد مِن التجهيزات الفخمة واللمسات الرياضية المعزّزة داخليًّا وخارجيًّا.
تعرف على أسعار جينيسيس G70 2022 الجديدة في السعودية
تعتبر جينيسيس للسيارات الكورية الجنوبية ، واحدة من اهم وافخم شركات السيارات التى تطرح طرازاتها المختلفة ، داخل أسواق المملكة العربية السعودية ، لذلك لها مكانة كبيرة بين ابناء الشعب السعودى .