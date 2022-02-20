أخبار السيارات.. سباق تسارع بين سيارة شمسية وتيسلا موديل 3 وأودي تطرح A6 S-Line

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها..

تعتبر شركة بروتون الماليزية لصناعة السيارات ، واحدة من أكثر العلامات التجارية بالسوق المصرى ، فى طرح سيارات اقتصادية وعملية ، والتى اشتهرت بذلك به منذ زمن .

أعلنت منذ ايام شركة مرسيدس الألمانية لصناعة السيارات فى أمريكا رسمياً عن إلغاء موديل A-Class في السوق الأمريكي ، لتنهى بذلك مسيرة واحدة من اعظم طرازات الشركة فى السوق الامريكى .

اعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية ، عن تاكيدها على أن نظام المرور يلزم جميع قائدي المركبات بإجراء الفحص الفني الدوري سنوياً، إذ يعد شرطا إلزاميا لتجديد استمارة المركبة.

تتسابق جميع الشركات فى عالم السيارات الان ، للعمل على تطوير طرزاتها الكهربائية ، والعاملة بالطاقة النظيفة ، لمعرفتهم انها ستكون المستقبل القادم بكل تاكيد ، بل تعمل بعض الشركات على انتاج سيارات خارقة وعالية الاداء لتنافس مثيلتها .

اعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية أودى ، داخل السوق المصرى للسيارات ، عن طرح الطراز الجديد A6 S-Line الجديد موديل ٢٠٢٢ الذي يتضمّن العديد مِن التجهيزات الفخمة واللمسات الرياضية المعزّزة داخليًّا وخارجيًّا.

تعتبر جينيسيس للسيارات الكورية الجنوبية ، واحدة من اهم وافخم شركات السيارات التى تطرح طرازاتها المختلفة ، داخل أسواق المملكة العربية السعودية ، لذلك لها مكانة كبيرة بين ابناء الشعب السعودى .