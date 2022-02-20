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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز التطوير المهنى بجامعة المنصورة ينظم ملتقى ريادة الأعمال

ملتقى ريادة الأعمال
ملتقى ريادة الأعمال

نظم المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة المنصورة بالتعاون مع شركة تكنى لتكنولوچيا المعلومات اليوم الأحد " ملتقى ريادة الأعمال" فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبى لجامعة المنصورة بمدرج  الدكتور مجدى أبو ريان بكلية الهندسة، تحت رعاية كل من الدكتور مصطفى مدبولى  رئيس الوزراء و الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وريادة  الدكتور أشرف عبد الباسط  رئيس جامعة المنصورة وإشراف الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حضر الملتقي كل من الدكتورة وفاء جميل  المدير التنفيذى لمراكز التطوير المهنى جامعة المنصورة، الدكتور وائل أنور مسئول العلاقات الخارجية بالمراكز، الدكتور أحمد رمضان مدير مركز (ب) للتطوير المهنى بالجامعة، وعدد من العاملين بمراكز التطوير المهنى وطلاب الجامعة.

كما شارك كل من الدكتور نبيل شلبى مدير ورئيس دار المستثمر العربى، الدكتور محمد حسام استشارى ومتخصص فى الإدارة وريادة الأعمال، الدكتور عمرو حنفى - المدير التنفيذى لعيادات البيزنس، المهندس محمد الدلال  المدير التنفيذى لشركة تكنى لتكنولوچيا المعلومات، فاطمة سمير مدير EFE للتعليم من أجل التوظيف ،  مايسة لطفى مدير المختبر المركزى للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية.

وأشارت  الدكتورة وفاء جميل إلى إنشاء المركز الجامعى للتطوير المهنى جامعة المنصورة عام ٢٠١٨م بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة بهدف تقليل الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وبين مهارات سوق العمل.

وأضافت أن مراكز التطوير المهنى بالجامعة تقدم أنشطة مميزة من خلال عقد مختلف الفعاليات تنمى مهارات الطلاب مثل كتابة السير الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية.

وأكد الدكتور وائل أنور أن مراكز التطوير المهنى بجامعة المنصورة تستهدف التعرف على المهارات الجديدة المطلوبة لسوق العمل وبحث آلية اكتساب الطلاب لها.

ونوه إلى أن المراكز يتواصل مع الشركات والهيئات المختلفة لفتح نوافذ اتصال بينها وبين الطلاب والخريجين للتعريف بسوق العمل والمهارات المطلوبة له.

واستعرض الدكتور أحمد رمضان الأنشطة التى قامت بها مراكز التطوير المهنى بالجامعة منذ إنشائها عام ٢٠١٨.

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جامعة المنصورة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وزير التعليم العالي كلية الهندسة

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