عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البلجيكي جاسبر فيليبسين بطلاً للمرحلة الأولى من طواف الإمارات 2022 | صور

صدى البلد

حقق البلجيكي جاسبر فيليبسين، فوزه الأول على الإطلاق في طواف الإمارات 2022، الذي انطلق في نسخته الرابعة، الأحد الموافق 20 فبراير، بفوزه بالمرحلة الأولى (مرحلة مياه العين) التي أقيمت في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتغلب على نخبة من الدراجين المرشحين للفوز، في مقدمتهم الإيرلندي سام بينيت، والإيطالي إيليا فيفياني، والهولندي ديلان جرونويجان.

وحقق فيليبسين دراج فريق البيسين فينيكس، لقب المرحلة الأولى، بعد أن أنهى السباق البالغ مسافته 184 كم، في زمن قدره 4.42.24 ساعة، وحل في المركز الثاني سام بينيت دراج فريق بورا هانزجروهي، وثالثاً الإيطالي إيليا فيفياني دراج فريق إينيوس جرينايدرز، وفي المركز الرابع الهولندي ديلان جرونويجان دراج فريق بايك إكسيتشانج.

وحصد جاسبر فيليبسين 3 قمصان عقب نهاية السباق، حيث ارتدى القميص الأحمر لمتصدر الترتيب العام للسباق، والقميص الأخضر للمتصدر بالنقاط، والقميص الأبيض لأفضل دراج شاب تحت 23 سنة.

بينما توج بالقميص الأسود لمتصدر مرحلة السرعة المتوسطة، الروسي ديمتري ستراخوف دراج فريق جازبروم.

ويعد طواف الإمارات 2022، السباق الافتتاحي للجولة العالمية، لموسم 2022، والسباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

UAE Tour Day1 (1)
UAE Tour Day1 (1)
UAE Tour Day1 (2)
UAE Tour Day1 (2)
UAE Tour Day1 (3)
UAE Tour Day1 (3)
UAE Tour Day1 (4)
UAE Tour Day1 (4)
UAE Tour Day1 (5)
UAE Tour Day1 (5)
UAE Tour Day1 (6)
UAE Tour Day1 (6)
UAE Tour Day1 (7)
UAE Tour Day1 (7)
UAE Tour Day1 (8)
UAE Tour Day1 (8)
البلجيكي جاسبر فيليبسين طواف الإمارات مرحلة مياه العين مدينة زايد بمنطقة الظفرة سام بينيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بعد سقوط مروحيته

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

رسميا.. "أون تايم سبورتس" تعلن إذاعة مباراتي مصر والسنغال بتصفيات كأس العالم

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

إبراهيم سعيد : هذا الثنائي لا يستحق التواجد فى نادى الزمالك

أحمد أبو النصر صاحب فنكوش الكركمين ..باع الوهم للمرضى |والأطباء ترحب بضبطه

ترشيحاتنا

رئيس وزراء إسرائيل يفجر مفاجآت بشأن المفاوضات النووية مع إيران

صورة جديدة تكشف حقيقة شائعات تعرض تامر حسني لحادث ودخولة في غيبوبة

عصابة المعادي.. خطفت سيدة ثرية والمباحث تكشف التفاصيل |فيديوجراف

تفاصيل لقاء أبو الغيط برئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

روسيا تغلق جزءا من مجالها الجوي.. وسفن حربية تتجه نحو حدود أوكرانيا

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بعد سقوط مروحيته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

زي الأفلام.. رجل ثمانيني يهرب حبيبته العجوز من دار مسنين

ما عقار الكركمين الذي حبس صاحبه.. القصة الكاملة للقبض على الصيدلي أحمد أبو النصر محتكر الفضائيات

بعد ابنها.. تفاصيل إصابة الملكة إليزابيث بكورونا رغم تلقيها اللقاح

فيديو

أعشاب مجهولة.. تفاصيل القبض على طبيب الكركمين أحمد أبو النصر

موعد انتهاء الشتاء .. حالة الطقس الأيام المقبلة .. تغطية خاصة

طبيب الكركمين لعلاج المفاصل.. تفاصيل القبض على أحمد أبو النصر

4 شباب ضحية حادث مدينة نصر المأساوي.. ماذا حدث؟ فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ