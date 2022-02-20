بايرن ميونيخ يهزم جروتر فيورث برباعية في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزاً كبيراً على حساب نظيره جروتر فيورث، بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ23 من الدوري الألماني، على ملعب " آليانز آرينا ".

وسجل جروتر فيورث هدف التقدم عن طريق برانيمير هيرغوتا في الدقيقة 42، ثم سجل بايرن ميونيخ هدف التعادل عن طريق روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 46.

وفي الدقيقة 61 سجل سيباستيان غرييسبيك بالخطأ في مرماه، ثم سجل روبيرت ليفاندوفسكي وتشوبو موتينج الهدفين الثالث والرابع في الدقائق 82 و90+1.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده الى 55 نقطة في صدارة الترتيب العام وبفارق 9 نقاط مؤقتاً عن دورتموند، بينما تجمد رصيد جروتر فيورث عند 13 نقطة في المركز الثامن عشر.