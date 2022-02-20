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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تتألق بإطلالة شتوية أنيقة

صدى البلد

شاركت ياسمين صبري، الجمهور بأحدث إطلالاتها الشتوية، ونشرت صورة جديدة لها من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت ياسمين صبري بإطلالة جذابة، حيث إرتدت بالطو أنيق باللون البيج مع قبعة شتوية من نفس اللون، وتركت شعرها منسدلا بطريقة طبيعية وبسيطة.

وتعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل ياسمين صبري المقرر عرضه في شهر رمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً.


وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.


وتعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019.

آخر أعمال ياسمين صبري أحدث أعمال ياسمين صبري ياسمين صبري إطلالة ناعمة لـ ياسمين صبري انستجرام

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