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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل لقاء أبو الغيط برئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري

صدى البلد

استقبل  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك يوم الأحد الموافق 20 فبراير الجاري.

وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة أن  الأمين العام أعرب خلال اللقاء عن تقديره للدور العربي الهام الذي تلعبه الجزائر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، مشيدا بدبلوماسيتها النشطة، لاسيما في ضوء رئاستها المرتقبة للقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وذكر المصدر أن اللقاء شهد اتفاق الطرفان على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لإنجاح القمة العربية القادمة التي ستستضيفها الجزائر من خلال التركيز على الاعداد المسبق الجيد على الصعيدين الموضوعي واللوجستي، وهو ما تقوم الجامعة بالتشاور حوله بشكل مستمر مع الخارجية الجزائرية.    

ونقل المصدر اشادة الأمين العام بالدور الهام للسلطات التشريعية في الدول العربية ومساهمتها الفعالة في كل ما من شأنه إنجاح القمم العربية وخروجها بالصورة اللائقة، مشددا على ما تمثله من أهمية في تلبية التطلعات المشروعة للشعوب العربية، ومعبرا عن رغبته في مواصلة التعاون وتعميق الشراكة بين الجامعة والبرلمان الجزائري، لاسيما في ضوء ما تمثله هذه العلاقة من أهمية في مواجهة التحديات الراهنة.

ومن جهته، أعرب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري عن سعادته بزيارته لمقر الجامعة ولقائه بالأمين العام، موجها له دعوة رسمية لزيارة البرلمان الجزائري والقاء محاضرة في إطار تنمية وتطوير الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية، وهو ما رحب به الأمين العام معربا عن تطلعه لزيارة الجزائر وتلبية الدعوة في أقرب فرصة.

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