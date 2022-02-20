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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تسببت في وفاته.. حبس فتاة ألقت بـ مُسن من حافلة | فيديو

صورة من الحادث
صورة من الحادث

حُكم على فتاة من ولاية لاس فيجاس بالسجن بعد اعترافها بدفع رجل مُسن من حافلة أسفر عن وفاته.

ووفقاً " لصحيفة " ديلي ميل "، حكم على كاديشا بيشوب ، 28 عامًا ، بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و 20 عامًا بعد الحادث الذي أودى بحياة سيرج فورنييه البالغ من العمر 74 عامًا.

يظهر مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة بالحافلة  المتهمة وهي  تتجادل مع الرجل المسن بعد أن طلب منها  أن تكون أكثر لطفًا مع الركاب الآخرين.

يمكن بعد ذلك رؤية المتهمة وهي تدفع الرجل المسن عندما أدار ظهره للخروج من الحافلة ، ما تسبب في سقوطه على الرصيف.

وأوضحت الصحيفة انه  تم نقل الرجل المسن  إلى المستشفى لكنه توفي بعد شهر، فيما تم الحكم على الفتاة بأنها جريمة قتل ناتجة عن صدمة قوية في الجذع ، وفقًا لمكتب الفحص الطبي في مقاطعة كلارك.

وجرى اتهام الشابة  في البداية بالقتل وتم إطلاق سراحها بكفالة بقيمة 100000 دولار ولكن  ألغيت الكفالة الخاصة بها  بعد أن وجهت إليها تهمة السرقة الكبرى ، حيث قال المدعون إنها سرقت سيارة شيفروليه إمبالا 2020 من شركة تأجير سيارات.

حبس شابة حافلة الموت منوعات

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