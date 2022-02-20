برلماني: تربع مصر على عرش أفريقيا بشأن سرعات الانترنت تكليل لجهودها الفترة الماضية

قال النائب أحمد نشآت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، أن تربع مصر على عرش القارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول أفريقيًا، بعد أن كانت مصر في المرتبة رقم ٤٠ من ٤٣ دولة، بمتوسط سرعات وصل إلى 35.67 ميجابت/ث وفقًا لطريقة الوسيط الحسابي الجديدة التي اعتمدها Ookla مؤخرًا، جاء بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة المصرية لدعم قطاع التكنولوجيا في مصر.

وتابع منصور خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" انه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد حكم البلاد، وتوجد توجيهات بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، وذلك باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى والاجتماعى فى الدولة.

وأكمل وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه الدولة المصرية اطلقت عديد من المسروعات التي تستهدف رفع كفاءة خدمات الإنترنت، حيث تم الاستثمار بمليارات الجنيهات والعمل على إحلال الكابلات النحاسية بكابلات ألياف ضوئية وتحديث السنترالات والأماكن المركزية.

وأكمل النائب أحمد نشأت منصور أنه من اسباب زيادة سرعة الإنترنت فى مصر، العمل على التوسع في قاعدة البنية التحتية لمصر بشان الانترنت، بالاضافة إلى تطوير الشبكات واتساعها.

