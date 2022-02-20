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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

مواصفات وأسعار سيارة Mini Brick Lane Edition موديل 2022.. صور

8 ونصف.. مواصفات
8 ونصف.. مواصفات واسعار سيارة Mini Brick Lane Edition موديل

قبل فترة طويلة من استيلاء علامة صناعة السيارات البافارية BMW على علامة Mini التجارية، واصلت شركة صناعة السيارات الألمانية صناعة الطرازات الخاصة المحدودة بداية من إصدار Brick Lane Edition. 

عندما يتعلق الأمر بتصميم نماذج محدودة التشغيل فإن Mini ليس غريباً عن ذلك على الإطلاق، حيث كانت هناك مجموعة متنوعة من هؤلاء منذ منتصف السبعينيات، ووفقًا لميني، تعد بريك لين موطن فن الشارع في لندن، مضيفة أنها تمثل مصدر إلهام لهذه النسخة. 

8 ونصف.. مواصفات واسعار سيارة Mini Brick Lane Edition موديل 2022

تأتي جميع الطرازات مطلية باللون الأبيض الفضي المعدني مع سقف باللون الأزرق الروح وأغطية المرايا السوداء وحواف الكروم، حيث يوجد رسم بنمط القرميد في منتصف غطاء المحرك يكمله عدد أكبر من تلك الموجودة على عتبات الأبواب. 

8 ونصف.. مواصفات واسعار سيارة Mini Brick Lane Edition موديل 2022

تشمل الترقيات الأخرى شارات C-pillar وفتحة سقف بانورامية وعجلات معدنية سوداء لامعة مقاس 17 بوصة وشارات Brick Lane، وفي الداخل تتميز السيارة بمقاعد جلدية سوداء من الكربون كما تشتمل على عجلة قيادة مُدفأة وزخارف باللون الأسود البيانو، ويعد نظام الصوت المتميز Harman / Kardon قياسيًا، وذلك جنبًا إلى جنب مع حزمة التخزين، والتحكم التلقائي في المناخ ثنائي المنطقة.

8 ونصف.. مواصفات واسعار سيارة Mini Brick Lane Edition موديل 2022

يعتمد إصدار Brick Lane Edition على طراز Cooper S وهذا يعني أنه يستخدم محرك TwinPower Turbo سعة 2.0 ليتر بقوة 189 حصاناً (141 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 207 رطل (280 نيوتن متر)، ويعتمد هذا الطراز على ناقل حركة يدوي من ست سرعات أو ناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، ويمكن للعملاء اختيار أنماط الهيكل بثلاثة أبواب أو خمسة أبواب.

أعلنت ميني عن اسعار طراز Mini Brick Lane Edition تبدأ الأسعار من 35675 دولار للأبواب الثلاثة و 36675 دولاراً للأبواب الخمسة.

السيارات البافارية BMW Mini التجارية الألمانية صناعة

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