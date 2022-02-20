تخريج الدفعة الثانية لدورة التعليق الإذاعي والتليفزيوني بنقابة الصحفيين

شهدت نقابة الصحفيين، اليوم، تخريج وتكريم الدفعة الثانية للدورة التدريبية لمهارات «التعليق الاذاعى والتليفزيونى».

أكد حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، أن اللجنة تنظم حاليا سلسلة من الدورات المتخصصة في مهارات «التعليق الاذاعى والتليفزيونى» للصحفيين وأسرهم.

وأضاف الرمحي، أن الدورة اعتمدت على مجموعة من المحاور الأساسية التي تساعد المتدرب على اتقان التقديم الاذاعى والتلفزيونى ومن أهمها:

إجادة كافة فنون التعليق الصوتي «الاخباري، الوثائقى، الاعلانات»

تعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات.

التدريب على مهارات التحكم بالصوت، وأنواع الطبقات الصوتيه.

المفاتيح الأساسية في تحليل النص من أجل التعليق الصوتي.

أسس «ستانسلافيسكي» الخاصة بالتعليق الصوتي.

الأنواع الأربعة للتنفس، وتطبيقاتها في التعليق الصوتي.

تعلم مهارات الاداء الصوتي.

التدريب على مهارة الارتجال.

إدارة أعمال التعليق الصوتي.

تطوير ملكة التخيّل لدى المعلّق الصوتي.

كيفية إدارة الأزمات والوقت والضغوط.

فن الصمت والوقفات الكلامية.

تقنيات التعامل مع الميكرفون.