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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخصين لاتجارهما في الفودو بالمقطم

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة المقطم.

وكلفت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي، لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت نجحت مباحث القاهرة في إسقاط شخصين ي وجان المواد المخدة، يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

 تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين ، مقيمان بدائرة القسم) حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الفودو - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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