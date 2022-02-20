دور المرأة في الجمهورية الجديدة.. ورشة عمل بكلية الدراسات الإفريقية

تعقد كلية الدراسات الإفريقية العليا ورشة عمل تحت عنوان: "دور المرأة في الجمهورية الجديدة" برئاسة الدكتور عطية محمود الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

يحاضر في الورشة، كل من الدكتورة نادية إسكندر زخارى الأستاذة بالمعهد القومي للأورام جامعة القاهرة وزيرة البحث العلمي السابقة مقررة لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة والدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي والسموم بكلية الطب جامعة القاهرة رئيس القسم بكلية الطب بالقوات المسلحة خبير الطب الشرعي بالأمم المتحدة للمرأة عضو لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة والدكتورة سوزان خليف أستاذ علم المحيطات بالمعهد القومي لعلوم البحار والصحفية جيلان جبر عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية وديرها االدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميد الكلية.



تعقد الندوة يوم الإثنين الموافق 28 فبراير في تمام الساعة الرابعة مساء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.