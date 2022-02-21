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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حفاظا على حياة المواطنين ..عمود كهربائي متهالك يعرض أهالى جرجا بسوهاج للخطر

صدى البلد

سادت حالة من الغضب بين سكان منطقة جمعية الشبان المسيحيه التابعة لمركز جرجا فى محافظة سوهاج ، بسبب تهالك عمود إنارة متهالك، يعرض حياة المواطنين والأطفال للصعق الكهربائي.


ويقول المواطن ميشيل نبيل ، في رسالة لخدمة القرّاء" بين الناس "  التي يقدّمها موقع "صدى البلد" : نستغيث نحن سكان منطقة جمعية الشبان المسيحيه التابعة لمركز جرجا فى محافظة سوهاج ، بالمسؤولين عن الكهرباء بمحافظة سوهاج من وجود عمود كهرباء متهالك بجوار منطقة جمعية الشبان المسيحيه  يتسبب فى خوف وانزعاج العديد من الأهالي، بالإضافة الى ترك أعمدة الكهرباء بدون صيانة حتى أصبحت متهالكة وبها فتحات تهديد حياة الأطفال، وخاصة في فترة سقوط الأمطار فنخشي على أولادنا من الصعق بالكهرباء وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار ونخاف على أبنائنا من ملامسة تلك الأعمدة، بجانب تخوفنا من أن تقع هذه الأعمدة وتحدث كارثة وتزهق الأرواح.. أغيثونا قبل أن تقع الفاجعة.

 

وأضاف أنهم تقدموا بشكاوى عديدة للمسئولين في شبكة الكهرباء  لصيانة العمود المتهالك، وخاصة أنه محاط بمنازل الأهالي ومع سقوط الأمطار تتسبب في حدوث صعق كهربائي عند ملامستها، دون استجابة من أحد، مناشدًا المسؤولين في محافظة سوهاج والكهرباء بسرعة إحلال وتجديد الأعمدة الكهربائية المتهالكة وحل هذه المشكلة للحفاظ على أرواح أبنائنا و أهالى المنطقة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم

01289609360
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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