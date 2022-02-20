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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة النمساوية: استعدادات مكثفة لمواجهة تصعيد محتمل في أوكرانيا

الازمة الاوكرانية
الازمة الاوكرانية

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن الحكومة تقوم باستعدادات مكثفة لمواجهة تصعيد محتمل في أوكرانيا.
وقال المستشار نيهمر - في تصريحات له اليوم الأحد - "إنه من خلال المشاورات السياسية المكثفة تستعد الحكومة الفيدرالية النمساوية لمزيد من التصعيد المحتمل بين أوكرانيا وروسيا".. لافتا إلى أن الوضع في أوكرانيا يتدهور كل ساعة وشبح الحرب في أوروبا حقيقي للأسف.
وأضاف نيهمر "هدفنا جميعا هو منع الحرب وإبقاء جميع الأطراف على طريق الدبلوماسية والمحادثات".
وتابع "إذا كانت هناك اعتداءات عسكرية أخرى من جانب روسيا ضد أوكرانيا فسأقوم على الفور بدعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد لمناقشة الإجراءات الإضافية الضرورية". وقال المستشار"علينا الاستعداد لأسوأ السيناريوهات ولقد حذرت في بروكسل الأسبوع الماضي من أن تعهد روسيا بسحب القوات قد يكون انسحابا وهميا".. مشيرا إلى أن هذه المخاوف قد تحققت بالفعل.
 

الحكومة النمساوية أوكرانيا الحكومة الفيدرالية اوروبا

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