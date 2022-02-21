اليوم.. محاكمة قاتل زوجته بمنطقة 15 مايو

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأثنين، محاكمة زوج تخلص من زوجته انتقاما لرجولته وشكه في سلوكها بمنطقة ١٥ مايو.
تعقد برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق و محمد أحمد صبري وأمانة سر مجدي شكري وهاني شحاته.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم أحمد س، تاجر عجوة بقتل زوجته المجني عليها فايزة ا عمدا بأن أطبق بيديه علي عنقها فخرت قتيله باسفكسيا كتم الأنفاس فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
وجد زوجته مقتولة
وأكد الشاهد الاول هشام أحمد سعيد "نجل المتهم" ، عامل دليفري أنه ورد له من والدة المتهم اتصال هاتفي أن والده عاد لمسكنه ووجد زوجته مقتولة وقرر لها أنه سوف يهرب حتى يثبت براءته فٔانتقل الي وحدة المباحث وانتقل رفقتهم وأبصر المتوفاة مسجاة علي ظهرها وأضاف أن والده وراء ارتكاب الواقعة نظرا لشكه الدائم في سلوكها.
وقال الشاهد الثاني، أحمد محمد دياب ،27 سنة ، نقاش ، نجل المجني عليها أن والدته متزوجة من المتهم من أكثر من تسعة عشرة عاما وأنه دائم الشك بسلوكها و اتهمه بقتلها.