تمكنت الصور التجسسية من رصد أحدث عملية اختبارية لاصدار شركة KTM، والتي تعتمد بشكل كبير على اطلالة النسخة الشهيرة X-Bow GT2 المخصصة للسباقات، والتي ظهرت للمرة الأولى في عام 2020، ولكن النسخة الجديدة من KTM جاءت بالعديد من التمويهات، مع احتمالية ان تقدم كسيارة قانونية من GTX بأعداد محدودة.

بتصميم خارق .. سيارة سباق مميزة من KTM |صور

بتصميم خارق .. سيارة سباق مميزة من KTM

ظهرت السيارة بتصميم رياضي انيق، يعكس الاطلالة الخاصة بهذه النسخة والتي تعتمد عليها KTM، بينما ترتكز العجلات الـ 4 على جنوط رياضية كبيرة الحجم ذات تصميم هندسي مميز مع طلاء باللون الأسود، وتقدم الناحية الخلفية بـ سبويلر عريض مع هيكل مرتفع.

بتصميم خارق .. سيارة سباق مميزة من KTM |صور

وتضم الواجهة الأمامية من السيارة مصابيح عدوانية المظهر نحيفة الشكل، مع عتبات جانبية بارزة، وبعض اللمسات الغائرة والواضحة، والتي تعزز من افضلية السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، والغريب في الامر هو عدم ظهور السيارة بمرايات جانبية، والذي يشير أن من الممكن خضوع هذا الطراز لبعض التغييرات.

بتصميم خارق .. سيارة سباق مميزة من KTM |صور

في حالة اعتماد هذه النسخة على قدرات السيارة السابقة الخاصة بحلبات السباق، فسوف تحتوي على محرك خماسي الاسطوانات، سعة 2500 سي سي، مقترن بشاحن توربيني، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 523 حصان (530 حصان / 390 كيلو واط).

بتصميم خارق .. سيارة سباق مميزة من KTM |صور

ولم تكشف KTM عن أسعار نسختها الجديدة، ولكن تأتي السيارة GTX المخصصة للحلبات فقط بقيمة تبدأ من 260.532 دولار امريكي.