90% من النساء.. أستاذ أمراض نساء وتوليد: السلس البولي أسلوب حياة وليس مرضا.. فيديو

قال الدكتور عمر عبدالعزيز، أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب القصر العيني، إن مشاكل التبول في السيدات معقدة أكثر من الرجال.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك 4 أنوع من اضطرابات التبول لدى السيدات أشهرها وأكثرها انتشارا هي السلس البولي الاجهادي".

وأوضح: "السلس البولي الاجهادي يحدث عندما تضحك السيدة أو تكح أو تمارس رياضة، وهنا يخرج بول وليس شرطا أن يكون كثيرا ولكن من الممكن أن تخرج نقط فقط".

ولفت: "أكثر من 90% من السيدات اشتكوا في وقت من حياتهم بسبب السلس البولي الاجهادي"، موضحا: "أي ارتفاع في ضغط البطن يسبب سلس بولي اجهادي"، متابعا: "السلس البولي ليس مرضا بل أسلوب حياة علينا التعامل معه".