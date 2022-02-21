اليوم.. انطلاق عروض فرقة بالية موسكو

تنطلق عروض فرقة باليه موسكو على الجليد الروسية فى الثامنة مساء اليوم الإثنين، على المسرح الكبير.

وتقدم باليه سندريلا وبحيرة البجع بطريقة التزحلق على الجليد .

فرقة موسكو على الجليد

يذكر أن فرقة باليه موسكو على الجليد تأسست عام 2003 على يد فيتالى فيدينيف احد نجوم فرقة اوكرانيا الوطنية للباليه بهدف تقديم لون جديد ومختلف من الفنون يجمع الرقص الكلاسيكي والايقاعى بفنون حركية اخرى تجذب اهتمام الصغار والكبار وتضم أكثر من 300 عارض حققوا نجاحا باهراً اثناء جولاتهم العالمية فى مختلف الدول منها مصر ، فنلاندا ، اليابان ، اسبانيا ، كوريا ، الارجنتين ، البرازيل ، المانيا ، استراليا وغيرها.

فيما يستضيف صالون الأوبرا الثقافي رائد موسيقى الجاز فى مصر يحيى خليل، ويشاركه فى الحوار الناقد السينمائي صلاح هاشم، والصحفي أشرف عبدالشافي، والكاتبة منى الشيخ.

ويدير اللقاء الفنان أمين الصرفي وذلك في السابعة مساء الأربعاء المقبل 23 فبراير على المسرح الصغير .