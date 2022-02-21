تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي وماكرون

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن الطرفين ناقشا جهود الدبلوماسية والردع الجارية ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

وكان قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد إلى لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي وقت وبأي صيغة، إذا كان ذلك يسمح بتجنب حرب في أوكرانيا.

وفي تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أكد بلينكن أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكناً إلى حين "تحرّك الدبابات الروسية فعلياً وتحليق الطائرات".

وأشار إلى أن "كل ما يحدث على الأرض في أوكرانيا، بما في ذلك إعلان روسيا وبيلاروسيا تمديد المناورات العسكرية، يشير إلى أن العالم على شفا غزو روسي لأوكرانيا".

وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة، أعدت مع حلفائها حزمة عقوبات كبيرة ضد روسيا حال غزوها أوكرانيا.