عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس الأمريكي وماكرون

بايدن
بايدن

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف بيان البيت الأبيض، أن الطرفين ناقشا جهود الدبلوماسية والردع الجارية ردا على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا.

txt

رويترز: سماع دوي انفجار وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا

txt

جونسون: نرحب بالتزام بوتين بالحل الدبلوماسي في أزمة أوكرانيا

وكان قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الأحد، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد إلى لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أي وقت وبأي صيغة، إذا كان ذلك يسمح بتجنب حرب في أوكرانيا.

وفي تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أكد بلينكن أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكناً إلى حين "تحرّك الدبابات الروسية فعلياً وتحليق الطائرات".

وأشار إلى أن "كل ما يحدث على الأرض في أوكرانيا، بما في ذلك إعلان روسيا وبيلاروسيا تمديد المناورات العسكرية، يشير إلى أن العالم على شفا غزو روسي لأوكرانيا".

وأوضح بلينكن أن الولايات المتحدة، أعدت مع حلفائها حزمة عقوبات كبيرة ضد روسيا حال غزوها أوكرانيا.

 

الرئيس الأمريكي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الامريكي البيت الأبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

الأوقاف: لم تصدر أي بيانات بشأن نظام العمل بالمساجد في شهر رمضان

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

ترشيحاتنا

تفاصيل قيمة عرض النصر السعودي لضم أبو جبل من الزمالك

تحذير عاجل للملايين من مستخدمي متصفحات كروم وفايرفوكس وإيدج

حادث مروع.. سقوط طائرة في البحر بين السباحين

معجزات سورة الفلق .. 5 أمور تجعلك تداوم عليها صباحًا ومساءً

ضبط 25 حالة إيجابية بعد أسبوع من تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

قصة "سيمون ليفيف" نصاب يهودي احتال على مئات السيدات عبر تيندر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ