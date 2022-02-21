الضرائب: هناك إجراءات لضم الاقتصاد غير الرسمي لأنهم شغالين بعيد عن عيون الدولة.. فيديو

قال طلعت عبدالسلام رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب، إن هناك إجراءات لضم الاقتصاد غير الرسمي،لانهم يعملون بعيدًا عن عيون الدولة.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، أنه سيكون هناك استمرار لحملات مكافحة التهرب الضريبي ، لأحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي ، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقاً للقواعد القانونية المقررة ، وتحصيل حق الدولة .

وأوضح طلعت عبدالسلام، رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن تشجيع الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، وتحديد رؤي جديدة لمكافحة التهرب الضريبي لتحسين إدارة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، بين الشركات العاملة فى السوق المصري.