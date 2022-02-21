الجد الأكبر للكوبرا.. تفاصيل اكتشاف أقدم أسلاف الثعابين والسحالي المصرية| فيديو

كشفت مروة الحارس، عضو فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، تفاصيل اكتشاف أقدم أسلاف الثعابين والسحالي المصرية، عاشت بالفيوم قبل 37 مليون سنة.

وقالت "الحارس"، خلال لقائها ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "البحث الذي تم نشره مؤخرا يقول إن الجد الأكبر للكوبرا والطريشة وغالبية الثعابين الحديثة كان موجود في مصر من 37 مليون سنة".

وأضافت: "أقدم حفرية مُسجلة للجد الأكبر للكوبرا كانت في الهند وكانت من 54 مليون سنة، والتسجيل الثاني كان في مصر"، موضحه: "فكرة البحث تدور حول كيفية دخوله مصر، وطريقة الهجرة من الهند إلى مصر".

وأشارت: "الفريق استطاع تسجيل أول سحلية عديمة الأطراف من مصر، بمقارنة حجم الفقرات لها مع أضخم السحالي عديمة الأطراف التي عاشت على وجه الأرض".

وأوضحت: "سنعرف من خلال البحث كيف وصلنا لانتشار مثل هذه الأنواع من الثعابين في مصر، وكيف تم عملية الهجرة لمصر وللمناطق الأخرى"، مردفه: "مثل هذه المجموعة من الحيوانات تتأثر كثيرا بالبيئة".

وأكملت: "تبين للفريق أن سحلية الفيوم المصرية كانت الأضخم على الإطلاق بحجم قد يصل إلى ضعف سحالي البايبيدز الضخمة التي تعيش في أفريقيا وآسيا الآن"، موضحه: "تتمتع سحلية الفيوم الجديدة أيضا بوجود نتوءات كبيرة في الفقرات، يلتحم بهذه النتوءات عضلات كبيرة وقوية تمكن السحلية من الحركة بسهولة في ظل عدم وجود أطراف تساعدها على الحركة".