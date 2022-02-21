الولايات المتحدة توجه دعوة عاجلة لروسيا

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، روسيا إلى التهدئة والعودة إلى طريق الدبلوماسية فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر: "ترتفع أصوات الجوقة كل يوم. نحث الحكومة الروسية على التهدئة واختيار طريق الدبلوماسية. أنا أقف إلى جانب القادة الذين هم متحدون مع أوكرانيا".

وكانت اعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن تفاصيل لقاء الوزير أنتوني ج. بلينكن، بنظيرته وزيرة خارجية إستونيا إيفا ماريا ليميتس.

ووفقا لبيان عن تفاصيل اللقاء اوضحت الخارجية الامريكية أن الوزير بلينكن شدد على دعم الولايات المتحدة الشديد لسيادة أوكرانيا وكذلك وحدة أراضيها في مواجهة التهديد العسكري المتزايد من روسيا.

كما أكد الوزير بلينكن مجددًا التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائنا في الناتو وناقش التغييرات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في وضع القوات الأمريكية لتحصين الجانب الشرقي للحلف.

وأكد الزعيمان على أهمية التشاور الوثيق بين الحلفاء والشركاء في الوقت الذي نحث فيه روسيا على خفض تصعيد التوترات والانخراط بجدية في الدبلوماسية.

واستعرض وزير الخارجية الأمريكي مع وزيرة الخارجية ليميتس الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف لتعزيز الديمقراطيات وتعزيز حقوق الإنسان وكذلك شددا على الدعم المشترك للتطلعات الديمقراطية للشعب البيلاروسي.

كما أشاروا إلى الذكرى السنوية المائة القادمة، في يوليو، للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإستونيا، وأعربا عن استعدادهم لتعزيز تعاوننا بشكل أكبر في المائة سنة القادمة من شراكتنا.

