عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة توجه دعوة عاجلة لروسيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، روسيا إلى التهدئة والعودة إلى طريق الدبلوماسية فيما يخص الأزمة الأوكرانية.

وقال بلينكن في تغريدة على تويتر: "ترتفع أصوات الجوقة كل يوم. نحث الحكومة الروسية على التهدئة واختيار طريق الدبلوماسية. أنا أقف إلى جانب القادة الذين هم متحدون مع أوكرانيا".

وكانت اعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن تفاصيل لقاء الوزير أنتوني ج. بلينكن، بنظيرته وزيرة خارجية إستونيا إيفا ماريا ليميتس.

txt

رويترز: سماع دوي انفجار وسط مدينة دونيتسك شرقي أوكرانيا

txt

جونسون: نرحب بالتزام بوتين بالحل الدبلوماسي في أزمة أوكرانيا

ووفقا لبيان عن تفاصيل اللقاء اوضحت الخارجية الامريكية أن الوزير بلينكن شدد على دعم الولايات المتحدة الشديد لسيادة أوكرانيا وكذلك وحدة أراضيها في مواجهة التهديد العسكري المتزايد من روسيا.

كما أكد الوزير بلينكن مجددًا التزام الولايات المتحدة بأمن حلفائنا في الناتو وناقش التغييرات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في وضع القوات الأمريكية لتحصين الجانب الشرقي للحلف.

وأكد الزعيمان على أهمية التشاور الوثيق بين الحلفاء والشركاء في الوقت الذي نحث فيه روسيا على خفض تصعيد التوترات والانخراط بجدية في الدبلوماسية.

واستعرض وزير الخارجية الأمريكي مع وزيرة الخارجية ليميتس الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف لتعزيز الديمقراطيات وتعزيز حقوق الإنسان وكذلك شددا على الدعم المشترك للتطلعات الديمقراطية للشعب البيلاروسي.

كما أشاروا إلى الذكرى السنوية المائة القادمة، في يوليو، للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإستونيا، وأعربا عن استعدادهم لتعزيز تعاوننا بشكل أكبر في المائة سنة القادمة من شراكتنا.
 

الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة روسيا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

رويترز: رصد تحركات عسكرية وحشد روسي بالقرب من حدود أوكرانيا

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم| الاستخبارات الأمريكية: روسيا أصدرت أوامر ببدء غزو أوكرانيا.. إصابة الملكة إليزابيث بفيروس كورونا

وزير دفاع أوكرانيا: روسيا لم تشكل قوات هجومية على حدودنا

الجيش الأوكراني يواصل قصف لوهانسك

مباحثات بين الرياض والخرطوم حول إجراءات افتتاح القنصلية السعودية في بورتسودان

السعودية.. النيابة العامة تكشف عقوبة إسقاط أو إهانة علم المملكة

بعد إصابتها بـ كورونا..رئيس الوزراء البريطاني:نتمنى جميعا الشفاء للملكة إليزابيث والعودة سريعا

رئيس أوكرانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار

قصف جديد لإحدي مدن دونتسك.. ودوي صفارات الطوارئ في لوجانسك

ترشيحاتنا

6 نصائح ذهبية لتأمين بياناتك على فيسبوك من الاختراق

شحنات الهاتف المحمول في الصين تتجاوز 33 مليون وحدة في يناير

صيغة دعاء قيام الليل المستجاب .. كلمات لا ترد في هذه الساعة

رئيس ريال مدريد السابق: كيروش قادر على تأهل مصر لكأس العالم .. فيديو

نسيوها بالداخل.. عامل يحبس طفلة داخل الحضانة

وزير الصناعة الأردني: الأردن تقع في وسط ملتهب من الصراعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ