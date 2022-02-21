مساعد فايلر: لا أمانع تدريب الزمالك.. وربما أعود إلى الأهلي مستقبلًا

قال ديفيد سيزا المدرب العام بالجهاز الفني السابق لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر إنه قضى فترة عظيمة داخل أروقة القلعة الحمراء، رغم صعوبتها جراء تفشي فيروس كورونا.

وأضاف سيزا في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحياة" عبر برنامج "كورة كل يوم": "حصدنا كأس السوبر على حساب الزمالك، وتردد اسمي للتواجد مع جهاز بيتسو موسيماني مجرد شائعات".

وأردف: "أما عن قرار رحيل رينيه فايلر فكنا نعمل بشكل طيب جدًا مع الأهلي، ولا يمكن أن ننسى موقف كورونا، كان موقفًا في غاية الصعوبة، كنا في مصر ولم نلتق بعائلاتنا منذ أشهر وتوقفت كل البطولات، ولولا الفيروس لاستمر فايلر في الأهلي لمدة عامين بدون أي مشكلة، ولكن السبب هو كورونا، وعلينا أن نقبل الأمور كما هي".

وكشف: "مستعد للانتقال إلى التدريب في مصر وأنتظر خوض تحدٍ جديد، وتواصل معي أحد الفرق في مصر ولكن لم تستكمل المفاوضات بسبب الظروف، وارد أعمل في مصر لأن مستوى كرة القدم في مصر جيدًا".

وبسؤاله عن موقفهما من إذا عُرض عليهما الزمالك تولي مهمته التدريبية؟، قال: "نحن هنا نتحدث عن نادٍ كبير مثل الأهلي وبيراميدز، ولكن فايلر متعاقد مع نادي في اليابان لمدة موسمين، ولكن أنا متاح لكل الأندية، وكان لدي شعور عظيم مع الأهلي وأتواصل مع الكثيرين هناك، وربما أعمل في الأهلي مستقبلًا".

واستطرد: "موسيماني فاز بدوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين وهذا شىء عظيم، واحتل المركز الثالث بكأس العالم للأندية، وهذه نتائج مهمة للأهلي ولكرة القدم المصرية، موسيماني يؤدي عملًا جيد جدًا مع الأهلي، الطبيعي أن يفوز ببطولة الدوري مع الأهلي، وعلى موسيماني أن يحقق الدوري ليكون قد حقق كل شىء مع القلعة الحمراء".

واستكمل: "منتخب مصر واحد من أفضل الفرق في إفريقيا مع السنغال والكاميرون، خسروا في كأس أمم إفريقيا بضربات الترجيح، مصر في المستقبل لديها الفرصة للتأهل لكأس العالم، وهذا الأمر لن يكون سهلًا".

وأتم: "منتخب مصر لديه حاليًا مدير فني جديد ذو خبرات دولية كبيرة جدًا، ومن السهل أن تتأهل مصر للمونديال".

واختتم: "أكثر اللاعبين الذين أثاروا إعجابي في الأهلي عندما كنت متواجدًا مع فايلر علي معلول ومحمد الشناوي وعمرو السولية، هم لاعبين كبار وقادة الفريق".