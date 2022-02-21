مرشح بـ قائمة مهندسون في حب مصر: سنعمل على حل أزمة بعض المعاهد غير المرخصة

قال المهندس طاهر أبو زيد، المرشح على مقعد شعبة ميكانيكا تحت السن بقائمة "مهندسون في حب مصر"، إنه في انتظار قانون النقابة يصدر قريباً من مجلس النواب، منوهاً أنه تم الانتهاء منه في مجلس الشيوخ، وسيتم الاتطلاع عليه في مجلس النواب من أجل حل جميع المشاكل، وأزمة بعض المعاهد غير المرخصة.

وأضاف طاهر أبو زيد خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن مصر تعاني من أزمة كبيرة للغاية، وهي أن هناك بعض الأشخاص يقومون بإنشاء كيانات وهمية "معاهد غير مرخصة"، وتمنح طلابها شهادات هندسة غير معترف بها من نقابة المهندسين.

وتابع المرشح على مقعد شعبة ميكانيكا تحت السن بقائمة "مهندسون في حب مصر"، أن الكورس التعليمي يختلف ما بين النعاهد المرخصة، والمعاهد غير المرخصة، وأيضاً الأدوات الهندسية تختلف، معقباً: "وده جزء لازم نتطرأ فيه من خلال الجزء الانتخابي بتاعنا".

وأكمل طاهر أبو زيد أنه يجب أن يكون هناك كورس تعليمي موحد لكل التخصصات في مجال الهندسة، معقباً: "علشان يكون المهندس اللي متخرج من س زي المهندس المتخرج من ص".