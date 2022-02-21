حسام غويبة : المصري مؤهل لحصد الكونفدرالية.. والجماهير تستحق الفرحة.. فيديو

قال حسام غويبة نجم فريق المصري البورسعيدي السابق، إن جمهور المصري البورسعيدي يعيش حالة من السعادة بعد الفوز الذي تحقق على مازيمبي الكونغولي، بهدفين دون رد، وتصدر المجموعة بكأس الكونفدرالية.

وأضاف غويبة، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «ملعب البلد» على قناة «صدى البلد»، أن جماهير المصري تحملت مشقة السفر من بورسعيد إلى الإسكندرية، لمؤازرة فريقهم، رغم حالة الطقس لذلك تستحق الفرحة، مشددًا أن كل هذه الأمور تدفع الفريق لحصد الكونفدرالية.

وأشار إلى أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أزال كافة العقبات أمام الفريق لإعادة الاستقرار له، فضلًا عن عمل الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، لتحسن اللاعبين، مشددًا على تفاؤله بالفترة المقبلة للفريق، ومؤهل لحصد اللقب بعد الفوز على مازيمبي صاحب الاسم الكبير بإفريقيا.

واختتم تصريحاته، أن التدعيمات التي أبرمها الفريق خلال فترة انتقالات يناير، هي التي كان يحتاجها، وسدت الثغرات التي كان يُعاني منها، موضحًا أن إعادة منظومة العصر الذهبي للمصري الذهبي، تحتاج للاعبين أصحاب إمكانيات وخبرات، وهو ما يتحقق حاليًا.