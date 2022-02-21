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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد مجدي: هذا سر رحيلي عن الأهلي وتوصية من شيكابالا سر العودة للزمالك

أحمد مجدي
أحمد مجدي

قال أحمد مجدي نجم الزمالك السابق أن أكبر خطأ فى مسيرته الكروية هو العودة من الاحتراف الخارجي بعد الظهور بمستوى جيد فى اليونان.

وقال أحمد مجدي فى تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" رحيلي عن الأهلي كان بسبب وجود لاعبين كبار موسم 2005/2006 ، وكنت أعذر مانويل جوزيه بسبب وجود نجوم كبار وجيل قوي فى الأهلي.

وأضاف:" الحمدلله قدمت مباريات كبيرة فى الدورى اليوناني ومعروف هناك بعد مواسم ممتازة، وأزمة مع وكيل أعمالي تسببت فى رحيلي عن الدوري اليوناني، بعدما طلب مني وجود شرط جزائي بقيمة 200 ألف يورو.

وتابع:" أكبر خطأ فى حياتي هو العودة من اليونان لنادي الزمالك، كنت من المفترض أن أكمل المهمة فى الاحتراف الخارجي.

وأكمل:" شيكابالا كان سبب العودة من اليونان إلي نادي الزمالك، بعد ايضا طلب من فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة الحالي.

أحمد مجدى الزمالك اليونان الأهلى مانويل جوزيه

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