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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

باقة الـ 300 ألف .. 5 سيارات هاتشباك في مصر| صور

سوزوكي سويفت الشكل
سوزوكي سويفت الشكل الجديد

تستحوذ إصدارات الـ "هاتشباك" في مصر على شعبية كبيرة و خاصة وسط جمهور الشباب، نظرًا لتمتعها بالعديد من المقاومات، إلى جانب التجهيزات المطروحة من قبل كل صانع، والإطلالة الخارجية والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري قائمة بـ أفضل 5 سيارات هاتشباك في مصر لـ موديلات 2021، بباقة الـ 300 الف جنيه.

 

1 – سوزوكي التو 

سوزوكي التو 

زودت سوزوكي التو موديل 2021 بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 800 سي سي، قادر على انتاج قوة 47 حصان، و 68 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، بينما تصل السيارة من نقطة الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 20 ثانية.

 

اما عن سعر السيارة سوزوكى التو فى السوق المصرى :

- مانيوال 2021 بسعر 121,000 جنيه

- مانيوال 2022 بسعر 124,900 جنيه

- مانيوال / SCREEN 2021 بسعر 126,000 جنيه

 

2 – سوزوكي سويفت الشكل الجديد 

سوزوكي سويفت الشكل الجديد

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1200 سي سي، بقوة 82 حصان، مع عزم اقصى للدوران يقدر بـ 113 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات الامامية عبر ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 5 سرعات، و يبلغ مستوسط استهلاكها من الوقود نحو 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر، مع سرعة قصوى تقدر بـ 180 كم/ساعة.

 

اما عن سعر السيارة سوزوكى سويفت فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / WITHOUT SCREEN 2021 بسعر 214,900 جنيه

- أوتوماتيك / WITHOUT SCREEN 2022 بسعر 214,900 جنيه

- أوتوماتيك / SCREEN 2022 بسعر 224,900 جنيه

- أوتوماتيك A/T / SCREEN 2021 بسعر 224,900 جنيه

 

3- فيات تيبو الشكل الجديد 

فيات تيبو الشكل الجديد

حصلت السيارة على محرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، يدفع السيارة عبر منظومة الجر الامامي، بينما تأتي السيارة بقوة قدرها 110 حصان، مع 152 نيوتن/متر من عزم الدوران، و بهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 خلال 11 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

اما عن سعر السيارة فيات تيبو الشكل الجديد فى السوق المصرى :

- مانيوال / PACK1 2021 بسعر 197,900 جنيه

- مانيوال / PACK2 2021 بسعر 212,900 جنيه

- أوتوماتيك / PACK1 2021 بسعر 267,900 جنيه

- أوتوماتيك / POP / هاتشباك 2021 بسعر 287,900 جنيه

- أوتوماتيك / PACK2 2021 بسعر 309,900 جنيه

- أوتوماتيك / هاتشباك 2021 بسعر 329,900 جنيه

 

4 – رينو سانديرو 

رينو سانديرو

تستمد رينو سانديرو قوتها من محرك 4 سليندر 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 110 حصان، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء خماسي النقلات، و بهذا القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 11 ثانية، بينما تقدر نسبة استهلاكها من الوقود نحو 5.2 لتر لكل 100 كم.

 

اما عن سعر السيارة رينو سانديرو فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / B1 2022 بسعر 249,000 جنيه

- أوتوماتيك ستيب واى / B2 2022 بسعر 269,000 جنيه

 

 

5 – فيات 500 

فيات 500

تتمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، قادر على انتاج قوة 101 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 131 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 5 سرعات، تجعل السيارة تتسارع من 0 لـ 100 خلال 10.5 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

اما عن سعر السيارة فيات 500 فى السوق المصرى :

- أوتوماتيك / FULL OPTIONS 2021 بسعر 329,900 جنيه

- أوتوماتيك / PANORAMA 2022 بسعر 339,900 جنيه

- أوتوماتيك / CABRIO 2022 بسعر 379,900 جنيه

السوق المصري سوزوكي فيات تيبو سوزوكي سويفت سيارات هاتشباك افضل 5 سيارات

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