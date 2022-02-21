نور الشربيني تتوج بلقب بطولة أون فاير للإسكواش

توجت نور الشربيني بلقب بطولة أون فاير للإسكواش “On Fire Open 2022"، والتي تستضيفها ولاية واشنطن الأمريكية، في الفترة من 16 فبراير وحتي 20 فبراير.

وحصلت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا على الميدالية الذهبية بعد فوزها على نظيرتها النيوزيلاندية جولي كينج بنتيجة 3-1 في مباراة استغرقت 55 دقيقة.

وكانت نتيجة الاشواط كالتالي: 6-11، 11-8، 14-16، 11-13.

وحققت نور أول فوز لها في البطولة في الدور ال 16 على مواطنتها فريدة محمد بنتيجة 3-1، ثم فازت في دور ربع النهائي على نظيرتها البلجيكية نيلي جيلس بثلاثة أشواط نظيفة، وبعدها حققت ثالث فوز لها في دور نصف النهائي على مواطنتها نور الطيب بنتيجة 3-1، وأخيرًا توجت باللقب وحصدت الذهبية بعد فوزها على النيوزيلاندية جولي كينج بنتيجة 3-1.



الجدير بالذكر أن نور الطيب نجحت في احراز المركز الثالث والميدالية البرونزية لتعود من جديد لمنصات التتويج بعد ابتعادها عن الملاعب بسبب الحمل والولادة.