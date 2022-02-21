"القوى العاملة" ببورسعيد: توزيع أبناء قادرون باختلاف على الوظائف وفقا لإمكاناتهم.. شاهد

قال السيد السنجابي ، وكيل وزارة القوى العاملة في بورسعيد ، إن الوزارة شهدت بالأمس فعاليات تسليم 100 عقد عمل لقادرون باختلاف ، طبقا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، موضحا أنها ليست المرة الأولى التي تمنح فيها عقود عمل لقادرون باختلاف.

وأضاف السيد السنجابي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن المحافظة شهدت مثل تلك الفعالية من قبل ، وحضرها محافظ بورسعيد ، ووزير القوى العاملة ، وتم تسليم عقود عمل فيها تخطت الـ 1000 فرصة عمل.

وأوضح وكيل وزارة القوى العاملة ببورسعيد، أن هناك لقاءات تقوم بها المحافظة مع أصحاب العمال وقادرون باختلاف ، لتوزيع أبناء قادرون باختلاف على الوظائف وفقا لإمكانيتهم وقدراتهم.

وأكد " السنجابي " ، أن التدريب المهني ينال من وزير القوى العاملة نصيبا كبيرا، وكان جزءا من فعاليات تسليم عقود العمل ، بالإضافة لسيارات التدريب المهني المتنقلة، وهي تضم 3 ورش.

ولفت " السنجابي " إلى أن نهاية الدورة التدريبية تكون عبارة عن فرصة لمدة أسبوع، وهي تمنح المتدربين الفرصة للتعبير عن مهاراتهم التي تعلموها ، متابعا: "حاجة فخورين بيها ".