للصغار أيضا.. استشاري يكشف أعراض هشاشة العظام

قال الدكتور تامر أبو هميلة، استشاري العظام والمفاصل، إن هشاشة العظام ليست متعلقة بكبار السن فقط، بل يأتي لفئات مختلفة، مشيرا إلى أن هذا المرض يطلق عليه المرض الصامت، حيث أنها ليست مؤلمة.

وأضاف "أبو هميلة"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك فرقا كبيرا بين خشونة المفاصل وهشاشة العظام، حيث ان الخشونة مؤلمة، وأعراضها تحدث عندما يحدث كسر، فيحدث ألم من خلال هذا الكسر.

وتابع أنه يتم إكتشاف هذا المرض عندما يتم عمل مسح، معقبا: "يتم توقع المريض الخاص بهشاشة العظام عن طريق السيدات المنقطع عنهن الطمث.. وهن عرضي لهشاشة العظام".

وأشار إلى أن تلك السيدة ستفقد 3% من كثافة العظام كل عام، إلى جانب السيدات التي قامت بإستئصال المبايض واللاتى تعانين من الغدة الدرقية، والسيدات والرجال المصابين بالسكرى.