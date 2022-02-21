استقبال السيسي لـ الغانم في قصر الاتحادية.. الكويت تدخل مرحلة الانفتاح والتحرر من قيود كورونا.. بايدن وبوتين يتفقان مبدئيا على عقد قمة بشأن أوكرانيا.. أبرز عناوين الصحف الكويتيية اليوم

الصحف الكويتية

مساجد الكويت عادت لـ «رصّ الصفوف» من جديد.. وانتعاشة في المطار مع تخفيف قيود السفر

السيسي: علاقات تاريخية وخاصة بين الكويت ومصر ونتطلع إلى الزيارة المرتقبة الأسبوع الجاري

إسرائيل تتوقع اتفاقاً نووياً «ضعيفاً وقصيراً» مع طهران

البرلمان الإيراني يحدد 6 شروط للعودة إلى الاتفاق النووي

تحطم طائرة حربية في تبريز بإيران

إصابة الملكة إليزابيث بـ «كورونا»

رئيسة المفوضية الأوروبية تهدد: سنستهدف نقطة ضعف روسيا إذا غزت أوكرانيا



تناولت الصحف الكويتية اليوم، الإثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية الإقليمية والدولية.

محليا، ركزت صحيفة القبس على استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية في القاهرة أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

ونقل الغانم خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس السيسي وتمنياتهما لمصر بدوام النجاح والتقدم ومزيد من علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين الشقيقين.

بدوره، حمّل الرئيس السيسي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نقل تحياته وتقديره للقيادة السياسية في الكويت، مؤكدا تطلعه الى الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها للكويت الأسبوع الجاري.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء خصوصية العلاقات التاريخية بين الكويت ومصر في المجالات كافة سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

أوضحت صحيفة الوطن اعلان وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 1195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 613015. كما تم تسجيل 3580 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 591664 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 5ر96 في المئة.

قالت صحيفة الأنباء إنه بعد معاناة امتدت لأكثر من عامين من الإجراءات الاستثنائية القاسية مثل الإغلاق والحظر الجزئي والكلي وتغير مختلف أوجه الحياة، تنفست الكويت الصعداء أمس، لتبدأ مرحلة جديدة من العودة للحياة الطبيعية في أول أيام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتخفيف «قيود كورونا» والتي تم فرضها لاحتواء تفشي الفيروس، ومنها رص الصفوف في المساجد، وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة والسماح بدخول المجمعات التجارية لغير المحصنين، والسماح لهم بالسفر إلى الخارج، وغير ذلك.

وكان وكيل وزارة الاوقاف المساعد لقطاع المساجد م.بدر العتيبي قد اصدر تعميما بناء على قرارات مجلس الوزراء وتعليمات السلطات الصحية بعودة رص الصفوف بدءا من الأحد.

وفي السياق نفسه، أشارت صحيفة الراي إلى أن حركة السفر عبر مطار الكويت الدولي شهدت انتعاشة، حيث بدا ذلك واضحا من خلال إقبال الكثير من المسافرين على المغادرة فور بدء تطبيق هذه القرارات وخاصة من فئة غير المطعمين،



عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الأنباء أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانيقد استقبل في الدوحة أمس الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمناسبة زيارته الرسمية إلى قطر.

وعقد الجانبان في الديوان الأميري محادثات، بحثا خلالها سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى كل المستويات، كما ناقشا آخر المستجدات الإقليمية والدولية، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أفادت صحيفة الأنباء بأن رئيس الحكومة الليبية المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، لعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على مجلس النواب، للمصادقة عليها ومنحها الثقة.

وكشفت مصادر ليبية لقناة «العربية» الإخبارية امس عن هيكلة الحكومة التي بدأ باشاغا في مشاورات مع كل الأطراف السياسية من أجل تشكيلها، وقالت إنها ستكون حكومة كفاءات، وستتضمن 27 حقيبة وزارية.

قالت صحيفة الجريدة إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت قدر أن تتجه مباحثات فيينا الدائرة حالياً بين طهران والقوى الكبرى للتوصل إلى تفاهم قد يحيي الاتفاق النووي الإيراني، لكن بمفاعيل أضعف ومدة أقصر من الاتفاق المبرم عام 2015، في حين وضعت أغلبية النواب في البرلمان الإيراني 6 شروط لقبول أي اتفاق جديد مع الغرب.

قالت صحيفة الأنباء إن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني حدد 6 شروط يجب الوفاء بها من أجل عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية وذلك في رسالة بعث بها نواب إلى الرئيس إبراهيم رئيسي نشرت امس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن الرسالة التي وقعها 250 نائبا من أعضاء البرلمان البالغ عدد مقاعده 290 نائبا، جاء فيها أن على الأطراف الأميركية والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت الالتزام ببنود الاتفاق. ولم يصوت البرلمان الذي يتصدره المحافظون على الشروط المقترحة فيما يبقى للمرشد الأعلى علي خامنئي القول الفصل في السياسة النووية الإيرانية وكل ما يتعلق بشؤون الدولة.

نقلت صحيفة الراي عن وسائل إعلام إيرانية قولها إن طائرة حربية تحطمت في منطقة تبريز الإيرانية، ولم تحدد الوكالة ما إذا كانت الطائرة إيرانية، ولم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.



دوليا، أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان القصر الملكي البريطاني إصابة الملكة إليزابيث الثانية بـ «كوفيد-19» أمس، موضحا أنها تعاني من أعراض «خفيفة» أشبه بنزلة البرد لكنها تعتزم مواصلة أداء مهام لا تتطلب جهدا في قصر ويندسور خلال الأسبوع المقبل.

أوضحت صجيفة الأنباء إعلان رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون عن فتح الحدود الدولية لبلاده أمام السياح الأجانب المطعمين اعتبارا من اليوم.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي نقله الموقع الإخباري الأسترالي (سيفين نيوز) مس «إن ثمة 1.2 مليون شخص حول العالم حصلوا على تأشيرات الدخول ويمكنهم الآن القدوم إلى أستراليا».

لفتت صحيفة الراي إلى تصريح رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم بأنه سيتم تخفيف القواعد التي تلزم بالتطعيم ضد كوفيد-19 وإجراءات التباعد الاجتماعي بعد انتهاء ذروة سلالة أوميكرون، وذلك في الوقت الذي تجددت فيه الاشتباكات بين محتجين يحتلون شوارع قرب البرلمان والشرطة.

قالت صحيفة القبس إن الرئيس الأمربكي جو بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بناءً على مقترح نظيريهما الفرنسي إيمانويل ماكرون، شريطة ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا، حسبما أكد البيت الأبيض مساء الأحد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن الولايات المتحدة «ملتزمة متابعة الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو»، مضيفة «الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس بوتين ... إنْ لم يحدث غزو».

وذكرت صحيفة الوطن أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعاً في بروكسل اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة أوكرانيا، في أعقاب التطورات الأخيرة في منطقة دونباس، بشرق البلاد.

وتشكل زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار شرقي البلاد مدعاة للقلق على نحو خاص، وسط مخاوف من أن يستغل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القتال بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصالين الذين تدعمهم موسكو ذريعة لغزو الأراضي الأوكرانية.

كما أشارت الوطن إلى تهديد رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن الدول الغربية على استعداد لاستهداف "نقطة ضعف" روسيا إذا غزت الأخيرة أوكرانيا.

وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية في تصرح لقناة "ARD TV": "نتحدث عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة"، مشيرة إلى أن هذا يعني أن روسيا "ستُعزل عمليا عن الأسواق المالية الدولية".

وقالت: "سنرد بأقوى ما يمكننا فعله، وذلك من خلال العقوبات الاقتصادية والمالية، لأن الاقتصاد هو أضعف نقطة في روسيا".

