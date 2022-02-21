بانكول يبحث سبل دعم المرشح الإفريقي لتولي رئاسة منظمة العمل الدولية

بحث مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير أديوي بانكول، خلال لقائه مع الأعضاء الأفارقة في المجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية في جنيف، سبل دعم المرشح الإفريقي الوحيد لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية الدكتور جيلبرت هونجبو.



وقال بانكول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم/الاثنين/، "لقد تمت استضافتي في عشاء غير رسمي من قبل الأعضاء الأفارقة في المجلس التنفيذي لمنظمة العمل الدولية في جنيف..وكان من بين الحاضرين أيضًا المرشح الإفريقي الوحيد لمنصب المدير العام لمنظمة العمل الدولية..تحتل توقعاتنا مكانة عالية في جدول الأعمال المشترك ويمكننا معًا تحقيق هذا الإنجاز العظيم".