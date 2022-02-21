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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 21 – 2 – 2022

عملات اجنبية
عملات اجنبية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم، الاثنين الموافق 21 فبراير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الاثنين 21 – 2 – 2022 

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.6904 جنيه، والبيع 17.8917 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 21.2485 جنيه، والبيع 21.4442 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.2561 جنيه، والبيع 12.3713 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3783 جنيه، والبيع 2.4055 جنيه.

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي للشراء 1.7383 جنيه، والبيع 17.1161 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.6617 جنيه، والبيع 1.6851 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9705 جنيه، والبيع 17.1236 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5858 جنيه، والبيع 13.7013 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.2061 جنيه، والبيع 11.3659 جنيه.

العملات الاجنبية البنك الأهلى المصرى الدولار الأمريكى الجنيه الاسترليني ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏

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