التنظيم والإدارة ينتهي من دراسة التسوية لـ 318 موظفاً خلال يناير الماضي

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 318 موظفاً لعدد من الجهات الإدارية، وقام الجهاز بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وشملت الجهات التي تم دراسة التسوية بها، الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ديوان عام محافظة شمال سيناء، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، مديرية الشئون الصحية بقنا، ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

من الجدير بالذكر أن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.. ويقوم الجهاز كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماءها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظاً على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.