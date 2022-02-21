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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة القصير يكلف بإنارة الأعمدة المحيطة بمسجد الزهراء الجديد

رئيس مدينة القصير
رئيس مدينة القصير

كلف اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، قسم الكهرباء بالوحدة، بصيانة الأعمدة المحيطة بمسجد الزهراء الجديد، والانتهاء من إنارة المنطقة، وذلك استجابة لطلبات أهالي حى الزهراء، وتم صيانة الأعطال والكشافات بأعمدة الإنارة، والتأكد من صلاحية الكابلات وتأمينها وعزلها، والتأكد من تشغيل الخلايا المغذية.

واستكمل قسم الكهرباء الأعمال بإصلاح الكابلات بمنطقة جنوب المكثف، والشوارع الفرعية خلف خزانات تكديس المياه والتقسيمات الشمالية وشارع أنور السادات.

 

وكان رئيس مدينة القصير، قد شدد على تكثيف الورديات والمرور اليومى على جميع المناطق والأحياء لرصد اى شوارع غير مضيئة، وانارتها على الفور.

 

على الجانب الآخر استعرض اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، امس الأحد، أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، وبحضور اللواء يحيي كدواني، وكيل اللجنة، أبرز المشروعات التنموية والخدمية بمدن المحافظة بصفة عامة، وبمدينتي الشلاتين وحلايب بصفة خاصة، لارتباطهما بالأمن القومي.

 

عرض محافظ البحر الأحمر، أبرز الإنجازات والمشروعات التنموية والخدمية في مدن المحافظة، وأشار إلى أهم المشروعات الحيوية التي شهدتها مدينتي الشلاتين وحلايب، مؤخراً بمختلف القطاعات، خاصة المشروعات التي افتتحها وتفقدها المحافظ خلال زيارته الأخيرة منذ أسابيع في مدن الجنوب تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي ال52 للمحافظة، وفى مقدمتها رفع كفاءه محطة تحلية المياه في الشلاتين من 3 مليون متر مكعب / يوميا إلي 9 ملايين متر مكعب / يومياً لاسيما في ضوء التوسعات التي شهدتها المنطقة، وتم افتتاحها منذ 3 أسابيع فضلاً عن إقامة محطة تحلية مياه في حلايب بطاقة 3 مليون متر مكعب / يومياً. 

 

أوضح المحافظ، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد العوضي، أن هناك اهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية بمدن الجنوب، لافتاً إلى أن الشلاتين شهدت إنشاء أكبر مجزر آلي بطاقة استيعابية 200 رأس يومياً، بتكلفة 200 مليون جنية علي نفقة المحافظة ومن المتوقع أن يتم استلام الموقع نهائياً بعد عيد الفطر القادم ويتم بحث كيفية تحقيق أكبر قدر من الاستفادة الاستثمارية منه. 

 

وتابع اللواء حنفي: كما تم إقامة أكبر مشروع للتنمية بشلاتين بتكلفة 35 مليون جنية لإنتاج معظم الخضروات والفاكهة التي تغطي الشلاتين وحلايب بالكامل، فضلاً عن مشروع الأول من نوعه باستزراع الجمبري علي مساحة ألف فدان فدان وتم استلام الأرض منذ 3 أسابيع وجار الانتهاء من تنفيذه. 

 

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن ما شهدته مدينة حلايب من مشروعات وتنمية غير مسبوقة، حيث تم مد شبكات الكهرباء والإنارة وإقامة مدرسة واستكمال وتخطيط رصف الطرق الداخلية وإنشاء مقلب قمامة، فضلاً عن مشروع أكبر ميناء صيد ووحدات للإسكان البدوي علي غرار شلاتين.

 

 

في نهاية الاجتماع، أشاد رئيس وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بجهود محافظ البحر الأحمر، في تنفيذ خطة الدولة في مدن المحافظة بصفة عامة، وفي مدينتي الشلاتين وحلايب بصفة خاصة، وذلك من خلال متابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ للمشروعات في كل القطاعات، فضلاً عن جولاته الميدانية في كل المدن لمتابعة المشروعات الخدمية على أرض الواقع، واستجابة للعديد من مطالب المواطنين.

القصير استثمار الكهرباء الخضروات والفاكهة مجلس النواب المشروعات التنموية مدينة القصير رئيس مدينة القصير

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