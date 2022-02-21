سقوط طائرة مسيرة حوثية في جازان.. والتحالف يرد

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الاثنين، عن سقوط طائرة مسيرة مفخخة بقرية المعبوج بمنطقة جازان دون حدوث إصابات أو أضرار.

وقالت قوات التحالف بقيادة السعودية، إن الطائرة المسيرة التي استهدفت قرية المعبوج بجازان انطلقت من مطار صنعاء الدولي لتهديد المدنيين.

وأضافت أنه استجابة للتهديد ستنفذ عملية عسكرية لتحييد قدرات مليشيا الحوثي النوعية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، أمس الأحد، تنفيذ 14 عملية ضد ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح التحالف - في بيان أمس الأحد، أنه تم تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية بصفوف ميليشيات الحوثي في مأرب وحجة.