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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صالون الأوبرا الثقافي يستضيف يحيى خليل رائد موسيقى الجاز

الموسيقار يحيى خليل
الموسيقار يحيى خليل

يستضيف صالون الأوبرا الثقافي رائد موسيقى الجاز في مصر، الموسيقار يحيى خليل، وذلك برئاسة الفنان التشيكلي والكاتب أمين الصيرفي بحضور الكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي ويتحدث عن عالم موسيقى الجاز عند يحيي خليل، والكاتب صلاح هاشم والكاتبة مني الشيخ التي تعد حالياً كتاباً عن حياة وتجربة يحيي خليل في عالم الموسيقى، في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق23 فبراير الجاري على المسرح الصغير.

وخلال الصالون يستعرض يحيى خليل ملامح مشواره الفني الممتد، واسهاماته في نشر فنون الجاز في مصر والوطن العربي، وتقنيات أسلوبه في المزج بين قالب الجاز والموسيقى العربية.

 

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المعروف أن يحيى خليل اول من ادخل موسيقى الجاز إلى مصر والشرق الأوسط وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز،ونجح في تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها، كما طاف بأعماله معظم دول العالم وشارك في العديد من المهرجانات الدولية، كما قدم حتى الآن أكثر من خمسة آلاف حفل في مائتين مدينة حول العالم.

الموسيقى العربية صالون الأوبرا الثقافي الموسيقى المصرية الموسيقار يحيى خليل يحيى خليل الفنان التشيكلي أمين الصيرفي أشرف عبد الشافي

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