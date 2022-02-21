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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الملتقي الأول للفنون التشكيلية بـ"تربية فنية المنيا"

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا يفتتح المعرض

افتتح الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، المعرض الواقعي للملتقي الأول للفنون التشكيلية الذي تنظمه كلية التربية الفنية بجامعة المنيا تحت عنوان “الفن والمجتمع”.

 

حضر الافتتاح الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية بالجامعة ، والدكتور ابراهيم عيسى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نجوى علي وكيل شئون التعليم والطلاب، والدكتورة هند سعد قوميسير المعرض، ولفيف من الفنانين المبدعين المشاركين بالمعرض من مختلف الكليات المتخصصة بالتربية الفنية والفنون الجميلة بجامعة المنيا والجامعات المصرية.

قال د. "عبد النبي" إن الملتقي جاء ليعلن عن تلاقي الفن بين مختلف رواد الفنانين وجيل الشباب الواعد وتوظيف ما لديهم في ابهي صوره الراقية وتقديمه للمجتمع، وليعزز تأثير كلية التربية الفنية باعتبارها احدى الكليات ذات الطابع الفني الذي تستطيع بما تمتلكه من كوادر بشرية أن تجسد أرقي معالم الرقي الفني، الذي يلعب دوراً هاماً في العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنمية قدرات منتسبيها.


وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تسعي بأن تجعل من كلياتها المتخصصة بالفنون منارة للفن الذي من خلاله يتشكل الوعي المجتمعي، ويتحسن النشاط الإنساني الذي يعكس صورة الواقع ويحقق جمال الطبيعة والعالم من حولنا، ويجعلنا على صلة وتواصل دائم من أجل الارتقاء بالذوق العام، وعمق الصورة الحضارية لمصر وتاريخها العريق، إلي جانب تلبية شغف الكثير من الفنانين المبدعين والموهوبين في رحلة استكشافاتهم الإبداعية والفنية.


ومن جانبها أوضحت الدكتورة أمل أبو زيد، أن كلية التربية الفنية تسعي لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة في مجالات التربية الفنية المختلفة وإعداد أخصائي التثقيف الفن، ومعلم التربية الفنية، وإجراء البحوث الاكاديمية في المجالات الفنية والعمل على التنمية المهارية والتدريب المستمر لمنتسبي الكلية.

المنيا جامعه الجامعات المصرية شباب عميد كلية التربية المعلومات الفنية

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