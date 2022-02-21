استشاري تغذية يوضح أهمية كلوسيز للجسم .. فيديو

قال الدكتور مصطفى حامد، استشاري تغذية، إن مناعة الجسم تحتاج للفيتامينات ، مثل فيتامين “ أ “ ، و" د “ ، وأوميجا "3" ، موضحا أن تكرار الاصابة بفيروس كورونا تكسب الجسم المناعة المكتسبة فيما بعد ذلك .

وأضاف مصطفى حامد، خلال استضافته ببرنامج سفرة و طبلية، المذاع على فضائية صدى البلد، أن كلوسيز يحفز الخلية المعززة الكولاجين فى البشرة لانه يحتوي على فيتامين أ ، مشيرا إلى أن كلوسيز يضم الفيتامينات الثلاثة التى يحتاجها الجسم، إلى جانب أفضل الفيتامينات التي تقوي المناعة .

وتابع مصطفى حامد، أن كلوسيز مفيد لمرضى الضغط والسكر بشكل كبير من أجل ضبط معدل ضغط الدم ونسبة السكر في الدم ".

وأكمل مصطفى حامد، أن فيتامين د المتواجد داخل كلوسيز يحسن معدلات إفراز الأنسولين وسرعة امتصاصه بشكل سريع" ، ومفيد لمن يعاني من آلام العظام والهشاشة لأن فيتامين د المتواجد في كلوسيز يسكن آلام العضلات".