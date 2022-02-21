عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تضامن الواحات: "مصر الخير" تلبي احتياجات الأهالي وننتظر التعاون معها في رمضان

صدى البلد

أشاد عاشور حشيش،  رئيس وحدة التضامن الاجتماعي بالواحات البحرية،  بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ورفع المعاناة عن المواطنين وتوفير المستلزمات للمواطنين، مؤكداً أن مؤسسة مصر الخير  توفر العديد من المتطلبات الخاصة بالأهالى في منطقة الواحات البحرية، بشرة خير خاصة وأنها تعرف جيدا متطلبات الأهالي، كما تعمل على رفع المعاناة عن  المصريين  في جميع بقاع الجمهورية،  مشيدا بتوجه  الجمعيات الأهلية  للواحات،  وتقديم المساعدات لأبعد الأماكن في الحدود،   والتي تعاني نقص الخدمات.

وأشار حشيش، إلى أنه تم توفير المواد الغذائية، وسيمتد التعاون لتوفير المزيد من تلبية الاحتياجات الأساسية،  وتجهيز العرائس.

 

 

بروتوكول تعاون بين مصر الخير وجامعة « دراية » لتقديم منح جامعية للطلاب المتفوقين


واستهدفت مؤسسة مصر الخير  المستحقين من المواطنين بمنطقة الواحات البحرية، ووزعت المؤسسة،  كراتين المواد الغذائية على 3 قرى في الواحات البحرية،  هي  القصر والحيز والبوطي، وبذلك تكون المؤسسة قد وصلت بالمساعدات إلى المستحقين في الحدود قبل نهاية الموسم الشتوي.

ومن جانبه قال أحمد يوسف، مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة استهدفت هذا الأسبوع الوصول بالمساعدات للمستحقين في المناطق الحدودية، وتحديدا الحدود الغربية، حيث توزيع مئات الكراتين في الواحات البحرية  خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن الوصول لكل بقعة مستحقة في مصر، أولوية للمؤسسة.

وأضاف" يوسف"، أن الأسر المستحقة التي تم اختيارها في الواحات البحرية، انطبقت عليها المعايير الاجتماعية للمؤسسة، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة الموجودة في محافظة الجيزة ومديرية التضامن الاجتماعي ، لافتاً إلى أن الجمعية الشرعية هي الشريكة للمؤسسة في الواحات البحرية،  حيث توفر قواعد البيانات للمستفيدين الذين تنطبق عليهم  المعايير بعد مراجعتها مع مديرية التضامن الاجتماعي ، سواء الأسر الأولى بالرعاية، أو الأرامل والمطلقات، أو من ليس لهم عائل.
 

IMG-20220221-WA0005
IMG-20220221-WA0005

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

المشدد 3 سنوات لـ دبور سفاح الإسماعيلية لتعاطيه المواد المخدرة

تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات في هذه الحالات فقط | تفاصيل

أمطار وانخفاض الحرارة.. البلاد تنتظر منخفضا جويا جديدا الأربعاء

دي بنتي..ماذا قال والد حنين حسام فتاة تيك توك قبل بدء المحاكمة؟

ظهور نسخة من كورونا أكثر خطورة ..أستاذ علم الفيروسات يوضح

ترشيحاتنا

انهيار وبكاء شديد.. حنين حسام "فتاة تيك توك"عقب خروجها من غرفة المداولة|فيديو

6 ميزات خرافية يحصل عليها مستخدمو هواتف أندرويد مع Android 13

السيسي: حريصون على دعم الآلية الأفريقية لإرساء امتثال القارة لمبادئ حقوق الإنسان

ارتفاع جماعي للمؤشرات.. البورصة تربح 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي: بلادنا بحاجة ماسة للأزهر وعلمائه

قطع الكهرباء عن 17 حيًا وقرية في كفر الشيخ .. غدًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجنايات تستمع لأقوال 4 شهود في محاكمة حنين حسام فتاة تيك توك..تفاصيل

منخفض جوي.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل حالة الطقس من الاثنين للأربعاء المقبل

خلطة سحرية لتبييض اليدين.. 6 وصفات مختلفة

مصر وفرنسا تنفذان التدريب المشترك "رمسيس 2022" بمسرح عمليات البحر المتوسط

فيديو

هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا...فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما حقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله أحمد ؟ "فيديو"

نجلاء بدر عن الهجوم على زوجها: كان بيهزر .. فيديو

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

اﻟﻤﺰﻳﺪ