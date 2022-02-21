تضامن الواحات: "مصر الخير" تلبي احتياجات الأهالي وننتظر التعاون معها في رمضان

أشاد عاشور حشيش، رئيس وحدة التضامن الاجتماعي بالواحات البحرية، بدور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ورفع المعاناة عن المواطنين وتوفير المستلزمات للمواطنين، مؤكداً أن مؤسسة مصر الخير توفر العديد من المتطلبات الخاصة بالأهالى في منطقة الواحات البحرية، بشرة خير خاصة وأنها تعرف جيدا متطلبات الأهالي، كما تعمل على رفع المعاناة عن المصريين في جميع بقاع الجمهورية، مشيدا بتوجه الجمعيات الأهلية للواحات، وتقديم المساعدات لأبعد الأماكن في الحدود، والتي تعاني نقص الخدمات.

وأشار حشيش، إلى أنه تم توفير المواد الغذائية، وسيمتد التعاون لتوفير المزيد من تلبية الاحتياجات الأساسية، وتجهيز العرائس.



واستهدفت مؤسسة مصر الخير المستحقين من المواطنين بمنطقة الواحات البحرية، ووزعت المؤسسة، كراتين المواد الغذائية على 3 قرى في الواحات البحرية، هي القصر والحيز والبوطي، وبذلك تكون المؤسسة قد وصلت بالمساعدات إلى المستحقين في الحدود قبل نهاية الموسم الشتوي.

ومن جانبه قال أحمد يوسف، مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة استهدفت هذا الأسبوع الوصول بالمساعدات للمستحقين في المناطق الحدودية، وتحديدا الحدود الغربية، حيث توزيع مئات الكراتين في الواحات البحرية خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن الوصول لكل بقعة مستحقة في مصر، أولوية للمؤسسة.

وأضاف" يوسف"، أن الأسر المستحقة التي تم اختيارها في الواحات البحرية، انطبقت عليها المعايير الاجتماعية للمؤسسة، بالتعاون مع الجمعيات الشريكة الموجودة في محافظة الجيزة ومديرية التضامن الاجتماعي ، لافتاً إلى أن الجمعية الشرعية هي الشريكة للمؤسسة في الواحات البحرية، حيث توفر قواعد البيانات للمستفيدين الذين تنطبق عليهم المعايير بعد مراجعتها مع مديرية التضامن الاجتماعي ، سواء الأسر الأولى بالرعاية، أو الأرامل والمطلقات، أو من ليس لهم عائل.

