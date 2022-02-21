يصل الإنفاق لـ1600 مليار حتى عام 2024.. تعرف على خطة الدولة لتطوير قطاع النقل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، كارلوس أوريول، رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومحمد لبيب المدير الإقليمي للشركة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة في مجال القطارات، خاصة تصنيع عربات قطار النوم الفاخرة، فضلا عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركة الإسبانية من خلال دراسة إنشاء مصنع متكامل لها في مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.

وأكد الرئيس التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وتطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية، خاصة في قطاع النقل العام.

الرئيس السيسي يبحث مع تالجو الإسبانية توطين صناعة القطارات

معربا عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التي تتبعها الشركة، في ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز 2000 كم إضافية خلال السنوات المقبلة.

وعرض الفريق كامل الوزير أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو في إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الشركة الإسبانية تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم.

من جانبه، أعرب رئيس شركة تالجو عن تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، مؤكدا اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعاتها القائمة مع مصر، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر، والتي تعد بمثابة بوابة لزيادة استثماراتها في المنطقتين العربية والإفريقية.

ومشيدا بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي انعكس على تحسين بيئة الاستثمار، فضلا عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجا يحتذى به على صعيد التعاون مع الشركات العالمية في العديد من المجالات.

تريليون و100 مليار

وفي هذا الصدد، قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، إن الدولة المصرية تقوم في خطيتها على لتطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، على عدة محاور أهمها، ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أو المناطق الزراعية الصناعية الجديدة.

وتابع مهدى في تصريحات لـ "صدى البلد" وربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية، واستحداث شبكة القطار الكهربائى السريع وربطها مع شبكات السكة الحديد القائمة، والطرق الرئيسية، والموانئ بمختلف أنواعها، إلى جانب إنشاء محطات شحن وتفريغ للبضائع داخل الموانئ والمناطق الصناعية، وكذلك تطوير نظم الإشارات، وازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، وإنشاء خطوط جديدة.

وأكد أن الدولة أعطت بالفعل اهتماما كليا لتطوير طرق النقل المختلفة، حيث أن الاستثمارات التي تم صرفها في قطاع النقل في كافة مشروعاته سواء طرق او سكك حديد او نقل بري او نهري بلغ حوال تريليون و100 مليار جنيه.

النقل يخدم التنمية

وأضاف أن "من المتوقع وصول الإنفاق على وسائل النقل إلي 1600 مليار جنيه حتي عام 2024، وهذا رقم لم تشهده مصر من قبل، ولكن قطاع النقل بشكل عام هو قطاع خدمي يخدم مشروعات التنمية التي تقوم بها الدولة، فخطط النقل تخدم مشروعات التنموية".

وتابع: فتوسعات في المدن العمرانية الجديدة كان لا بد بأن تنشئ شبكة طرق ومواصلات قوية وهذا ما حدث بالفعل لجذب الاستثمارات ولتوفير فرص عمل للحد من التضخم وخفض معدلات البطالة.

الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق

وأشار إلي أن "شبكة سكك الحديد تم بناها من أيام الإنجليز وكانت رقم 2 على مستوي العالم ثم أصابها الترهل، ثم أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاهتمام بها والارتقاء بتطوير السكك الحديدية وإنشاء خطوط جديدة.

وأضاف أن السكك الحديد بها ثلاثة مشروعات وهي :

القطار الكهربائي السريع هو المرحلة الأولي منه من العين السخنة إلي مرسي مطروح بطول 660 كيلو ويوجد تفكير بمد وصوله السويس.

ومشروع آخر 6 أكتوبر أسوان بطول حوالي 950 كيلو وهذا غرب النيل معظم مساره مواز لأسيوط الغربي.

والأخير يربط البحر الأحمر من خلال قنا للأقصر وسفاجا للغردقة وهذا للسياح وخاصة لحبهم للأثار المصرية وله مردود اقتصادي كبير.

مشروعات النقل داعمة للحياة

مؤكدا أن مشروعات النقل هي مشروعات داعمة للحياة، ولتعمير المدن الجديدة وخلق حياة فيها لمجرد وجود خط نقل أو سكك حديد أو طرق أو أي وسيلة مواصلات أخري، هذا وبجانب القطار الكهربائي الخفيف الصديق للبيئة الذي يربط العاصمة الإدارية بتجمعات شرق القاهرة و العاشر من رمضان وهذا له دور كبير في سرعة اعمار المدن الجديدة.

ويعتبر مشروع قطار المونوريل من أهم المشروعات التى تنفذها وزارة النقل، حيث تم تثبيته على مسار مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية) أمام فندق الماسة عند محطة مدينة الفنون داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

واختتم: مشروع مونوريل 6 أكتوبر الممتد بطول 42 كم شاملا 12 محطة علوية رابطا مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر ومناطق شمال الجيزة، وأنه مخطط الانتهاء من أعمال تنفيذ المشروع وافتتاحه أمام الجمهور قريباً.