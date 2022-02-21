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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفضل ما أنجبت الكرة الجزائرية.. "فيفا" يحتفل بعيد ميلاد محرز بطريقة خاصة

محرز
محرز

احتفل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بعيد ميلاد الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأتم رياض محرز نجم المنتخب الجزائري، اليوم، الإثنين 21 فبراير عامه الـ31، حيث أنه من مواليد 1991.

ونشر الحساب الرسمي لـ “فيفا” صورا لرياض محرز بكأس أمم أفريقيا، والذي توج به مع منتخب بلاده محاربو الصحراء.

وكتب فيفا على حسابه عبر “تويتر” قائلًا: “واحد من أفضل ما أنجبت كرة القدم الجزائرية 🇩🇿، شارك مع الجزائر في كأس العالم البرازيل 2014 FIFA، ثم توج بكأس أفريقيا 2019 ويحلم بمشاركة مع الخضر في قطر 2022 🇶🇦”.

وأضاف: “عيد ميلاد سعيد نجم الجزائر ومانشستر سيتي رياض محرز الذي يكمل اليوم عامه الـ31!”.

ويقدم النجم الجزائري رياض محرز، موسمًا استثنائيًا مع فريقه مانشستر سيتي، في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وكان لمحرز دورا كبيرا في احتلال مانشسر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما أحرز 7 أهداف وصنع 4 آخرين، في 18 مباراة خاضها مع الفريق السماوي حتى الآن.

كما أحرز محرز 6 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا في 7 مباريات خاضها مع مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا رياض محرز مانشستر سيتي المنتخب الجزائرى

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