برلماني : مشروع الاستزراع السمكى خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى

أشاد النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بما أعلن عنه السيد القصير وزير الزراعة بشأن إنشاء مشروعات لإنشاء 100 ألف فدان صوب وإنتاج حيواني وسمكي، جاء ذلك خلال ندوة نظمها جناح جمهورية مصر العربية، في إكسبو 2020 دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة ،‏ندوة بعنوان “مستقبل الزراعة في مصر: الفرص والتحديات”.

و أوضح “ شعلان ” أنه تم إطلاق هذا المشروع القومي للغذاء، للمساهمة فى بناء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، فضلا عن توفيره الآلآف من فرص العمل للشباب من الأيدى العاملة.

و أكد عضو النواب أن مشروع الاستزراع السمكى، أحد من أهم المشروعات التى تولى لها القيادة السياسية في مصر اهتمامًا كبيرًا، مشيرا إلى أن المشروع يعد بمثابة خطوة نحو الاكتفاء الذاتى من الأسماك، حيث تمثل الثروة السمكية فى مصر قطاعًا هامًا فى الإقتصاد القومى المصري، مشيرا أيضا إلى أن قطاع الثروة الحيوانية أيضا حظى بعناية بالغة تمثلت فى إطلاق شارة البدء في تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية في مصر.

و نظم جناح جمهورية مصر العربية، في إكسبو 2020 دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة ‏ندوة بعنوان “مستقبل الزراعة في مصر: الفرص والتحديات”.

‏استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الندوة الفرص الواعدة في مجال الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية، والسمكية، والمشروعات الزراعية الجديدة، في إطار رؤية مصر الاستراتيجية 2030.

وأضاف القصير ان الدولة المصرية لديها أجندة كبيرة ومشروعات واعدة في مجال الزراعة في كل القطاعات ومشروعات ضخمة في التوسع الأفقي والراسي، تهدف الى الاستغلال الامثل لوحدتي الأرض والمياه منها مشروعات انشاء 100 الف فدان صوب زراعية، واستنباط الأصناف المتحملة للملوحة والجفاف ومشروع إنتاج بذور الخضر، ومشروعات الانتاج الحيواني والسمكي ومنها مشروع المليون رأس ماشية وإنشاء المفرخات السمكية ومزرعه الفيروز للاستزراع السمكي وبركة غليون والمشروع القومي للاستزراع السمكي بقناة السويس فضلا عن مشروع زراعة 2.5 مليون نخلة".