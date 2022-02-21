عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"أنقذوا حياتي".. قلب رجل يتحول إلى حجر بعد 20 عاما من العلاج الإشعاعي

المريض
المريض

أنقذ العلاج الإشعاعي حياة روبرت دورسو قبل 20 عاماً، لك الآثار الجانبية التي ظهرت مؤخراً كادت أن تقتله بعد أن أصبح قلبه مغلفاً بقشرة تشبه العظام شبهها الأطباء بـالخرسانة أو الحجر، بعد عمليتين في العام الماضي، حيث أصبح بصحة جيدة مرة أخرى.

txt

بعد إجراء 2729 عملية قلب مفتوح وقسطرة.. الأورمان تستكمل نشاطها لعلاج غير القادرين بالفيوم|صور

txt

محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة


وبحسب تقرير نشرته قناة «آي بي سي» الأميركية، قال دورسو عن الفريق الطبي الذي عالجه، «لقد كانوا متعاطفين وصبورين... أنقذوا حياتي».

تلقى دورسو الإشعاع قبل عقدين من الزمن أثناء علاجه من سرطان الغدد الليمفاوية «هودجكين»، وهو ما قتل شقيقه التوأم عندما كان يبلغ من العمر 23 عاماً. تم تشخيص دورسو في سن 39 عندما كان الإشعاع هو العلاج الأكثر حداثة. بعد عشرين عاماً، بدأت البطانة المحيطة بقلبه تتصلب.

وقال رئيس قسم جراحة القلب والصدر في مستشفى جامعة ستاتن آيلاند (نيويورك) الدكتور محمد إمام، إن هذا الكيس أو الغشاء المحيط بالقلب يشبه الجلد عادة. وأضاف: «أصبح هذا الغشاء صلباً للغاية مثل العظام».
اكتسب دورسو، وهو رجل نشط، 70 رطلاً من السوائل الزائدة في قلبه ورئتيه وساقيه.
كان على الأطباء إجراء سلسلة من عمليتين جراحيتين لتقليل أي خطر وإنقاذه في النهاية.
وقال مدير أمراض القلب الدكتور غريغوري مانياتيس، «استبدلنا الصمام الأبهري عبر القسطرة، وهو علاج يعتمد على القسطرة طفيفة التوغل، حيث تمكنا من استبدال الصمام الأبهري من خلال الساقين».

 وأضاف: «أنقذنا دورسو من قصور في القلب وحسناه (القلب) بشكل أفضل للمرحلة الثانية من العملية».

جاءت الجراحة الثانية بعد بضعة أشهر، حيث فتح إمام صدر دورسو لإزالة البطانة «الخرسانية».

اجتمع دورسو مع فريقه الطبي، يوم الخميس، الذي ضم مانياتيس والممرضة الممارسة بليرتا سايبي، في مستشفى جامعة ستاتين آيلاند.
يشعر دورسو وزوجته ليزا بالامتنان للنتيجة.
وقالت زوجة دورسو للفريق، «لقد أعدتم لنا سنواتنا الذهبية. أصبح لدينا مستقبل نتطلع إليه».
يشعر دورسو بنفسه مرة أخرى ويلجأ إلى أخيه الراحل من أجل التحفيز.
قال دورسو وهو يبكي: «كان يتمتع بهذه النعمة والكرامة، وكان يتمتع بهذه القوة. آمل أن أنصفه، لكنني أفتقده كل يوم، لكنه كان مصدر إلهام».
يستمر شفاء دورسو وأصبحت مراجعاته في المستشفى أقل تواتراً بكثير وهو يمشي هو وزوجته خمسة أميال كل صباح.

العلاج الإشعاعي حياة العظام الأطباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

رئيس روسيا: الوضع في دونباس وصل إلى مرحلة حرجة وحادة.. فيديو

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

تلقي اللقاح .. لجنة كورونا تعلن شروط حضور الجماهير لمباراة مصر والسنغال|فيديو

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

بعد نشر صور زفافه بأيام .. سيارة تدهس عريسًا بالشيخ زايد

موضوعات متعلقة

السمكة الشبح..اكتشاف سمكة قرش نادرة في نيوزيلاندا

المتعافون من «كورونا» أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وتعاطي المخدرات.. دراسة

بعد تسوية قضية الاعتداء الجنسي..هل يحتفظ الأمير أندرو بألقابه؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

أستراليا.. نيزك يضرب قمرا صناعيا في الفضاء ويقطع الإنترنت

تعرف على أبرز الخلايا المناعية التي تساعدنا في محاربة الفيروسات

سعر التذكرة 450 ألف دولار.. طرح رحلات لزيارة الفضاء هذا العام

من السكان الأصليين.. وفاة آخر سيدة حافظة للغة اللاتينية "ياجان"

ترشيحاتنا

تعاملنا بـ نزاهة.. بوتين: أوكرانيا كانت تستفيد من الشراكة والتعاون معنا

والدته قاطعته بسبب زوجته.. محمد الريفي يبكي ويصرخ في شوارع المغرب.. فيديو

‏مسئولون أمريكيون يكشفون عن خطة لمغادرة زيلينسكي أوكرانيا إذا حدث الغزو

نائب يقترح 3 شهور مهلة قبل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

مدبولي: الانتهاء من مسودة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

4 كروت صفراء.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين فاركو وطلائع الجيش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدى أفراد الجيش الأبيض..ممرضة تفوز بذهبية أولمبية رغم عملها الشاق ضد كورونا

هنادي مهني تروج لمسلسها الرمضاني برفقة أكرم حسني: مكتوب عليا

مازو ووسيم.. 10 صور من حلقات مسلسل اللعبة 3

علاج البواسير الخارجية بالزيوت في المنزل

فيديو

والدها في المحكمة ..مش بنتي؟.. الحكم في قضية حنين حسام فتاة تيك توك

استشهد في مداهمة أمنية .. قصة استشهاد المقدم محمد حسان

وزير الدفاع يشهد حفل انتهاء فترة الإعداد لطلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني

هيئة الأرصاد : طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا...فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ