يمكن رأيتها بالعين المجردة.. المسبار الصيني يكتشف دليل غريب على سطح القمر

اكتشفت مركبة التجوال "يوتو-2" التابعة لمهمة المسبار "تشانغ آه-4" الصيني، كريتين زجاجيتين شبه شفافتين يمكن رؤيتهما بالعين المجردة، وذلك خلال استكشافها للجانب البعيد من القمر، وهو ما قد يساعد في الكشف عن التاريخ المبكر لارتطامات القمر، وفق ما نشرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.



وبحسب دراسة نشرت في دورية "ساينس بوليتين"، التقطت مركبة التجوال الصينية "يوتو-2" صورا لكريتين شبه شفافتين باستخدام الكاميرا البانورامية المثبتة عليها.



وافادت الوكالة بأنه لم يتم الحصول على بيانات بشأن مكونات الكريتين، لكن مظهرهما الخارجي الفريد والسياق المحلي لهما يوحيان بأنهما على الأرجح زجاج ارتطامات (انصهارات ارتطام أنورثوسيتي خامدة نتجت خلال تكون الفوهات عند الارتطامات) ولا أصل بركانيا لها ولم يتم نقلهما من أجسام كواكب أخرى، بحسب ما ذكر الباحثون.



والأنورثوسيت هي صخرة رئيسية بالمرتفعات القمرية تشكلت في محيط الصهارة القمرية.



وفي هذا الاطار، قال الباحثون إن الكريتين مختلفتان عن عينات الحبيبات الزجاجية التي جلبتها مهمات أبولو، إذ أنهما أكبر حجما وتعرضان ألوانا.



وتنبأ العلماء بأن الكريات الزجاجية ستكون متوفرة بكثرة في المرتفعات القمرية، ما يوفر أهدافا واعدة لجمع عينات يمكن أن توضح تاريخ ارتطامات القمر.



وقام المسبار "تشانغ آه-4"، الذي أطلق في 8 ديسمبرعام 2018، بأول هبوط سلس على الإطلاق على فوهة "فون كرمان" بحوض آيتكين بالقطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير عام 2019. وحتى الآن قطعت مركبة التجوال "يوتو-2" أكثر من ألف متر على الجانب البعيد من القمر.