عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يمكن رأيتها بالعين المجردة.. المسبار الصيني يكتشف دليل غريب على سطح القمر

سطح القمر
سطح القمر

اكتشفت مركبة التجوال "يوتو-2" التابعة لمهمة المسبار "تشانغ آه-4" الصيني، كريتين زجاجيتين شبه شفافتين يمكن رؤيتهما بالعين المجردة، وذلك خلال استكشافها للجانب البعيد من القمر، وهو ما قد يساعد في الكشف عن التاريخ المبكر لارتطامات القمر، وفق ما نشرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

txt

مسبار الأمل يحظى بجائزة أفضل مشروع للتنمية المستدامة لعام 2021

txt

مسبار صيني يعثر على أول دليل على وجود مياه على سطح القمر


وبحسب دراسة نشرت في دورية "ساينس بوليتين"، التقطت مركبة التجوال الصينية "يوتو-2" صورا لكريتين شبه شفافتين باستخدام الكاميرا البانورامية المثبتة عليها.


وافادت الوكالة بأنه لم يتم الحصول على بيانات بشأن مكونات الكريتين، لكن مظهرهما الخارجي الفريد والسياق المحلي لهما يوحيان بأنهما على الأرجح زجاج ارتطامات (انصهارات ارتطام أنورثوسيتي خامدة نتجت خلال تكون الفوهات عند الارتطامات) ولا أصل بركانيا لها ولم يتم نقلهما من أجسام كواكب أخرى، بحسب ما ذكر الباحثون.


والأنورثوسيت هي صخرة رئيسية بالمرتفعات القمرية تشكلت في محيط الصهارة القمرية.


وفي هذا الاطار، قال الباحثون إن الكريتين مختلفتان عن عينات الحبيبات الزجاجية التي جلبتها مهمات أبولو، إذ أنهما أكبر حجما وتعرضان ألوانا.


وتنبأ العلماء بأن الكريات الزجاجية ستكون متوفرة بكثرة في المرتفعات القمرية، ما يوفر أهدافا واعدة لجمع عينات يمكن أن توضح تاريخ ارتطامات القمر.


وقام المسبار "تشانغ آه-4"، الذي أطلق في 8 ديسمبرعام 2018، بأول هبوط سلس على الإطلاق على فوهة "فون كرمان" بحوض آيتكين بالقطب الجنوبي على الجانب البعيد من القمر في 3 يناير عام 2019. وحتى الآن قطعت مركبة التجوال "يوتو-2" أكثر من ألف متر على الجانب البعيد من القمر.

المسبار المجردة القمر التاريخ الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد موسى عن اعترف بوتين بـ دونيتسك ولوغانسك: الحرب بعد دقائق

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

المالية: صرف مرتبات الموظفين بعد يومين

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

فرمان كيروش.. ياسر إبراهيم يعوض غياب حجازي في قائمة المنتخب أمام السنغال

موضوعات متعلقة

السمكة الشبح..اكتشاف سمكة قرش نادرة في نيوزيلاندا

المتعافون من «كورونا» أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب وتعاطي المخدرات.. دراسة

بعد تسوية قضية الاعتداء الجنسي..هل يحتفظ الأمير أندرو بألقابه؟

أطول مراهق في العالم.. لاعب كرة سلة ويتجاوز طوله المترين.. صور

أستراليا.. نيزك يضرب قمرا صناعيا في الفضاء ويقطع الإنترنت

تعرف على أبرز الخلايا المناعية التي تساعدنا في محاربة الفيروسات

سعر التذكرة 450 ألف دولار.. طرح رحلات لزيارة الفضاء هذا العام

من السكان الأصليين.. وفاة آخر سيدة حافظة للغة اللاتينية "ياجان"

ترشيحاتنا

النائب علاء عصام : يجب استثناء النقابات والأحزاب من قانون "إيجار الأماكن"..فيديو

محمد عبد المنعم يقود التشكيل الأمثل للجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أفريقيا

خطوة متوقعة.. بيان عاجل من البيت الأبيض عقب اعتراف بوتين بدونيتسك ولوجانسك

ألعاب نارية.. احتفالات في دونيتسك ولوغانسك بعد قرار بوتين..فيديو

الناتو: اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوهانسك يشعل الصراع في أوكرانيا

لطفي لبيب: كنت ممثلا مبدعا.. والآن أصبحت أكثر إبداعا في الكتابة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواقف بكى فيها ملك المونولوج.. سر غضب اسرائيل من شكوكو وإجباره على بيع سيارته

أحدى أفراد الجيش الأبيض..ممرضة تفوز بذهبية أولمبية رغم عملها الشاق ضد كورونا

هنادي مهني تروج لمسلسها الرمضاني برفقة أكرم حسني: مكتوب عليا

مازو ووسيم.. 10 صور من حلقات مسلسل اللعبة 3

فيديو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

والدها في المحكمة ..مش بنتي؟.. الحكم في قضية حنين حسام فتاة تيك توك

استشهد في مداهمة أمنية .. قصة استشهاد المقدم محمد حسان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ