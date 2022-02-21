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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ساركوزي للرئيس السيسي: مشروعات مصر الحالية امتداد لعظمة الحضارة المصرية

الرئيس السيسي وساركوزي
الرئيس السيسي وساركوزي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي  اليوم نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية الفرنسية الأسبق، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي وساركوزي

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالرئيس الفرنسي الأسبق ضيفاً في مصر لقضاء العطلة الشتوية مع أسرته، مشيداً بالمسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة، ومعرباً عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به الرئيس ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات.

من جانبه؛ عبر الرئيس ساركوزي عن تشرفه بلقاء الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين لاقاهما وأسرته خلال قضائهم العطلة في مصر.

 وأشار إلى اعتزازه بتميز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، ومبدياً إعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس، والتي تعتبر امتداداً لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ.

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