مرثا محروس: إنشاء كوبري مشاة بشارع رمسيس تحقيقا لحلم طال انتظاره

بحضور نائب محافظ القاهرة..

عبرت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن سعادتها بالموافقة على طلب الإحاطة الذي تقدمت به بشأن إنشاء كوبري مشاة شارع رمسيس ( المستشفي القبطي).

وقالت مرثا محروس، خلال بيان، أصدرته اليوم، أن الموافقة علي هذا الطلب لها تعتبر تحقيقا لحلم طال انتظاره، لافتة إلى أنها تابعت باستمرار عملية الإجراءات والموافقات المالية ليتم وضع حجر الأساس لكوبري مشاه شارع رمسيس.

وحرصت النائبة على الاهتمام بموعد تسليم وانتهاء الأعمال بعد ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ كما هو متفق عليه مع المنفذين.

يشار إلي إنه تم وضع حجر الأساس بحضور الدكتور النائب أشرف حاتم عضو مجلس النواب ونائب الدائرة الثالثة عشر ومقرها وسط البلد، والدكتورة هالة كمال عضو مجلس الشيوخ والسيد اللواء ابراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة والسيد اللواء يحيى الادغم رئيس حى الازبكية وجمع من القيادات التنفيذية والشعبية بالظاهر و الأزبكية، وسط فرحة عارمة من الجميع.