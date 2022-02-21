الخارجية الروسية: الغرب يتجاهل مخاوفنا الأمنية.. فيديو

قال سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية، إن الرد الغربي على الضمانات الأمنية الروسية، يثبت عدم رغبتهم بالتجاوب مع مطالبنا.

وأضاف "لافروف"، خلال مؤتمر صحفي مُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "قرارات الناتو تتبع قرارات الإدراة الأمريكية"، لافتا: "روسيا والناتو ليسا عدوين وعرضنا على حلف الناتو التعاون".



وأوضح: "مستعدون لمناقشة المسائل الخلافية مع واشنطن خاصة ما يتعلق بوقف تمدد الناتو شرقا".

وأشار: "غير مقبول أن تقوم دولة ببناء أمنها على حساب دولة أخرى"، متابعا: "الغرب يتجاهل مخاوف روسيا الأمنية.. والغرب رفض العودة لصيغة التنسيق بيننا".